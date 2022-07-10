王毅與布林肯會談 學者：中方用語最嚴厲的一次

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（中央社台北10日電）中國外交部長王毅昨天與美國國務卿布林肯在20國集團（G20）外長會議時會談，中國學者分析，對比先前幾次外長會，這次中方對美方的警告更細緻，也是用語嚴厲程度最高的一次。

中國外交部官網9日發布，王毅當日在印尼峇里島出席G20外長會後，與布林肯（Antony Blinken）會談，雙方就中美關係及共同關心的國際和地區問題進行全面、深入、坦誠和長時間的溝通。雙方都認為，此次對話是實質性的，也具有建設性。

王毅說，美國對華政策中的一些自相矛盾和言行不一，深層反映出美方的世界觀、中國觀以及中美歷史觀、利益觀、競爭觀都出現了嚴重偏差。許多人由此認為美國正患上越來越嚴重的「中國恐懼症」。如果任由這種「威脅膨脹」發展下去，美國對華政策將是一條走不出去的「死胡同」。

「環球時報」今天報導，中國社科院美國問題專家呂祥分析，中方在此次峇里島會晤中釋放出「雙重訊號」。

他說，對比此前幾次外長會，及先前中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤後的中方表述，這次王毅對美方的提醒和警告更細緻，也是用語嚴厲程度最高的一次。

呂祥表示，「死胡同」等一系列表述意味雙方已走到接近攤牌的地步。他認為，中美關係要麼緩和，要麼雙方都將面臨巨大的風險。相信中美雙方都已意識到這一點。

另一方面，呂祥指出，中方也把此次會晤定義為實質性和建設性，預測美方應是在會晤期間作出了一些積極回應，否則中方不會作出會晤是建設性的定義。

此外，這次王毅對美方表述中美三個聯合公報才是兩國最可靠的「防護」。呂祥說，這也說明中美在台灣議題上面臨的風險已非常高，並隨時有爆發危機的可能。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110710