中加外長會面 王毅：推動中加關係重回正軌

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（中央社台北9日電）中國外交部長王毅昨天與加拿大外長趙美蘭會面。王毅提出中加從來不是對手，而是夥伴，希望推動兩國關係「重回正軌」；趙美蘭則表示，雙方談及俄烏戰爭對烏克蘭的影響及引發的糧食危機。

據中國外交部官網，王毅8日在印尼峇里島出席G20外長會議期間應約會見趙美蘭（Melanie Joly）。

王毅表示，中加關係曾長期走在中國與發達國家關係的前列，為兩國人民帶來實在利益，中加從來不是對手，而是夥伴，中國從來不是威脅，而是機遇。

他說，中方重視加方積極表態，希望落實到行動上，在涉華問題上尊重事實，謹言慎行，相互尊重，與中方相向而行，推動中加關係「重回正軌」。

王毅還說，中加都主張堅持多邊主義，支持國際關係民主化，雙方會共同推動將在加拿大舉行的聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會（COP-15）第2輪會談。

中國外交部通稿稱，趙美蘭表示，加方重視加中關係，願與中方加強溝通，以務實態度推動雙邊關係重回正軌。加方支持多邊主義，希望中方作為聯合國安理會常任理事國發揮重要作用。

趙美蘭會後在其官方推特發文，表示與王毅討論俄烏戰爭對烏克蘭的影響以及引發的糧食危機。雙方會在COP-15維護生物多樣性議題上合作。

她並表示，在會面中重申加拿大關注人權與提及一些外交事務。

2018年12月，加拿大依美國的逮捕令，逮捕在溫哥華轉機的華為首席財務長孟晚舟，中方隨後關押2名加拿大人康明凱與史佩弗，中加關係陷入空前緊張。

去年9月，孟晚舟與美國司法部達成暫緩起訴協議，結束在加拿大長達3年的引渡攻防戰返回中國，康明凱與史佩弗也同時獲中國釋放返回加拿大。

今年4月，王毅及趙美蘭曾通電話，當時王毅表示，兩國關係因孟晚舟事件嚴重受挫，「如果台灣議題處理不好，中加關係會遭受根本性損害」。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110709