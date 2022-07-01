拜登經濟法案拼復活 共和黨人揚言阻半導體法案

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天揚言，如果民主黨人重新推動停滯多時的能源與經濟法案，他將阻撓一項旨在促進美國半導體製造的法案。

美聯社報導，這份能源與經濟「協調」法案是美國總統拜登施政計畫的核心，但民主黨人是否會重新推動，還遠未確定。由於有些跡象顯示，民主黨內部協商出現進展，麥康奈正準備打亂民主黨的計畫。

麥康奈警告，共和黨人可能在未來數週內阻止另一項半導體相關法案通過，即使這項法案獲得兩黨一致支持。

他在推特（Twitter）發文說：「讓我把話說得完全清楚：只要民主黨人繼續推動偏重一黨的協調（reconciliation）法案，就不會有兩黨支持的美國創新及競爭法案（U.S. Innovation and Competition Act，USICA）。」

美國參院去年已通過針對電腦晶片製造的美國創新及競爭法案，目的是提升美國的國際競爭力，尤其是相對於中國。

美國國會參眾兩院已經通過各自版本的相關法案，內容包括520億美元用於激勵企業在美國設立晶片製造廠。兩黨議員目前正在努力調和兩個法案版本之間的巨大歧異，但許多支持者擔心進展過慢，無法在8月休會之前完成。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，這份兩黨支持的法案，讓無數依賴半導體零件的產品能降低成本，並且能創造數十萬個製造業工作機會，麥康奈卻「綁架」這項法案。

她說：「參院共和黨人為了保護大藥廠，選擇實際上幫助與美國競爭的中國脫困。如此對特殊利益的效忠超越對待美國勞工，達到令人震驚的新嚴重程度。面對這麼不像話的威脅，我們不會退縮。」

彭博（Bloomberg News）報導，美國參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）正與同黨參議員曼欽（Joe Manchin）商量一個規模較小的拜登經濟法案版本，內容包括削減處方藥價、對富人和企業增稅，以及能源和氣候條款。

民主黨人想利用國會特殊的「協調」預算通過程序，在兩黨各占半數的參院通過各自一些政策計畫，這項程序讓他們能避開俗稱「費力把事拖」（filibuster）的阻撓議事冗長發言，而以簡單多數通過法案。

一般預期，民主黨人希望通過的任何新協調法案，都包含讓許多消費者的藥價能夠降低的條款。

數個月以來，舒默和曼欽斷斷續續討論規劃一份修剪後的能源及經濟法案。一名知情官員說，預料民主黨人會在未來幾天內向參院立法程序官（parliamentarian）麥克唐納（Elizabeth MacDonough）遞交降低處方藥費的法條文本。

接著，麥克唐納必須確認這些條文符合參院規則。這將讓民主黨人得以採用特殊程序來通過法案。

處方藥條款對整套經濟法案至關重要，因為這些條款可降低聯邦政府經費，省下數千億美元。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1110701