更多編輯台推薦新聞：
特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
鴻海
首頁 / 產經

半導體大買家 鴻海年砸600億美元囊括全球1成規模

2022/6/28 09:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海集團半導體年採購額已超過600億美元（約合新台幣1.78兆元），占全球半導體採購市場規模比重超過10%；鴻海旗下工業富聯透過投資私募基金已收購4座封測廠。

鴻海集團積極布局半導體領域，集團在半導體採購金額規模也持續增加，根據微信公眾號27日訊息，鴻海集團在半導體年採購額已經超過600億美元，占全球半導體採購市場規模比重逾10%。

產業人士分析，鴻海運用集團作為全球最大電子零組件買家的角色與採購能力，發揮極大化的議價空間，降低採購成本。

根據統計，今年全球半導體採購市場規模將突破6000億美元，其中中國從2015年起占比超過30%，預估今年占比將超過35%，持續成為全球最大半導體採購市場。

鴻海集團去年在半導體項目營收規模約新台幣700億元左右，預期今年業績目標朝向年成長10%至20%邁進，2023年集團目標在半導體營收要超過新台幣1000億元。

工業富聯也積極布局半導體領域，執行長鄭弘孟日前出席在中國廣州舉辦的產業論壇中指出，半導體產業對人工智慧、運算及電動車的核心技術相當關鍵，工業富聯持續橫向拓展包括半導體、電動車、元宇宙以及工業互聯網領域，開創第二成長曲線。

工業富聯去年底攜手中國北京智路資產管理等投資私募基金晟豐（廣州）產業投資合夥企業，工業富聯投資額度人民幣22.2億元，持股比例66.65%，根據微信公眾號27日訊息，相關合夥企業已收購4座半導體封測廠。

另外，工業富聯去年8月也投資中國私募基金東南數位化轉型投資基金，布局東南區域半導體發展；工業富聯規劃以投資方式進入晶片設計領域，再逐漸往發展核心元件、材料，甚至製造設備。（編輯：楊凱翔）1110628

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
深圳疫情再起 富士康園區出入升級掃碼打卡