半導體大買家 鴻海年砸600億美元囊括全球1成規模

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海集團半導體年採購額已超過600億美元（約合新台幣1.78兆元），占全球半導體採購市場規模比重超過10%；鴻海旗下工業富聯透過投資私募基金已收購4座封測廠。

鴻海集團積極布局半導體領域，集團在半導體採購金額規模也持續增加，根據微信公眾號27日訊息，鴻海集團在半導體年採購額已經超過600億美元，占全球半導體採購市場規模比重逾10%。

產業人士分析，鴻海運用集團作為全球最大電子零組件買家的角色與採購能力，發揮極大化的議價空間，降低採購成本。

根據統計，今年全球半導體採購市場規模將突破6000億美元，其中中國從2015年起占比超過30%，預估今年占比將超過35%，持續成為全球最大半導體採購市場。

鴻海集團去年在半導體項目營收規模約新台幣700億元左右，預期今年業績目標朝向年成長10%至20%邁進，2023年集團目標在半導體營收要超過新台幣1000億元。

工業富聯也積極布局半導體領域，執行長鄭弘孟日前出席在中國廣州舉辦的產業論壇中指出，半導體產業對人工智慧、運算及電動車的核心技術相當關鍵，工業富聯持續橫向拓展包括半導體、電動車、元宇宙以及工業互聯網領域，開創第二成長曲線。

工業富聯去年底攜手中國北京智路資產管理等投資私募基金晟豐（廣州）產業投資合夥企業，工業富聯投資額度人民幣22.2億元，持股比例66.65%，根據微信公眾號27日訊息，相關合夥企業已收購4座半導體封測廠。

另外，工業富聯去年8月也投資中國私募基金東南數位化轉型投資基金，布局東南區域半導體發展；工業富聯規劃以投資方式進入晶片設計領域，再逐漸往發展核心元件、材料，甚至製造設備。（編輯：楊凱翔）1110628