更多編輯台推薦新聞：
香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛
娛樂

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
強震釀千死苦等國際救援 阿富汗倖存者徒手挖瓦礫尋親
首頁 / 產經
鴻海
首頁 / 產經

莫迪會見劉揚偉 討論鴻海投資印度事宜

2022/6/23 19:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里23日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）今天接見鴻海科技集團董事長劉揚偉，討論鴻海投資印度電子及電動車產業等事宜。

莫迪今天下午在推特發文表示很高興與劉揚偉見面，並稱歡迎鴻海集團擴大電子產品製造能力的計畫，包括半導體在內。

推文並說，印度政府推動電動車生產的努力，符合達成溫室氣體淨零排放的目標。

另方面，印度通訊、電子暨資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）也推文，宣布與劉揚偉及鴻海考察團會面。

衛士納說，劉揚偉對於投資印度的電子製造、半導體以及電動車產業，展現熱切興趣。

劉揚偉昨天率團抵達印度訪問，當日即與駐印度代表處人員就印度政治、經濟現況、投資環境與潛在商機等議題，進行交流。

印度莫迪政府近年來努力發展半導體製造能力，推出電子製造及生產獎勵計畫（PLI），招攬外資。

今年2月，鴻海集團宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，成立合資公司，在印度製造半導體，成為台灣首個響應PLI的廠商。

印度媒體最近也曾報導，鴻海集團與Vedanta正在為半導體廠區選址。（編輯：林憬屏）1110623

延伸閱讀
劉揚偉：年輕人知道想要什麼很重要 別怕走不一樣路談創業 劉揚偉：不要因我知道怎麼做 重要是動機想法劉揚偉差點成為老中醫 4點經驗勉勵學子
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
訊芯高速光纖收發模組看佳 訂單能見度到第4季