莫迪會見劉揚偉 討論鴻海投資印度事宜

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（中央社記者林行健新德里23日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）今天接見鴻海科技集團董事長劉揚偉，討論鴻海投資印度電子及電動車產業等事宜。

莫迪今天下午在推特發文表示很高興與劉揚偉見面，並稱歡迎鴻海集團擴大電子產品製造能力的計畫，包括半導體在內。

推文並說，印度政府推動電動車生產的努力，符合達成溫室氣體淨零排放的目標。

另方面，印度通訊、電子暨資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）也推文，宣布與劉揚偉及鴻海考察團會面。

衛士納說，劉揚偉對於投資印度的電子製造、半導體以及電動車產業，展現熱切興趣。

劉揚偉昨天率團抵達印度訪問，當日即與駐印度代表處人員就印度政治、經濟現況、投資環境與潛在商機等議題，進行交流。

印度莫迪政府近年來努力發展半導體製造能力，推出電子製造及生產獎勵計畫（PLI），招攬外資。

今年2月，鴻海集團宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，成立合資公司，在印度製造半導體，成為台灣首個響應PLI的廠商。

印度媒體最近也曾報導，鴻海集團與Vedanta正在為半導體廠區選址。（編輯：林憬屏）1110623