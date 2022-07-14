鴻海轉投資中國紫光路徑曝光 交易金額239億元

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）擴大半導體事業布局，鴻海今天傍晚公告轉投資中國大陸紫光集團，交易總金額人民幣53.8億元（約合新台幣239億元），相關交易價格參考興微基金的基金管理人、北京智路資產管理的投資分析。

鴻海傍晚公告，旗下工業富聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業以人民幣53.8億元轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

鴻海指出，工業富聯持股興微（廣州）產業投資合夥企業約99.99%，興微基金持股晟粵廣州約48.91%，晟粵廣州持股智廣芯約20.04%。根據中國媒體分析，晟粵廣州是新紫光集團第2大股東。

鴻海表示，聯合體組建的投資平台智廣芯作出投資紫光集團的決定，興微基金投資決策委員會（由基金管理人委派）根據基金決策程序作出投資決策，決定興微基金作為有限合夥人投資晟粵廣州，晟粵廣州再投資智廣芯，最終投資紫光集團。

鴻海表示，交易價格決定參考興微基金之基金管理人北京智路資產管理的投資分析，決策單位是智廣芯和北京智路資產管理，目的為財務投資。

工業富聯今年3月底公告，參與設立中國興微（廣州）產業投資合夥企業私募基金，投資金額人民幣98億元（約合新台幣442億元），布局高階精密製造產業。

工業富聯日前透露，半導體布局鎖定先進封裝、測試、裝備及材料、電子設計自動化（EDA）軟體、晶片設計等領域。根據微信公眾號6月底訊息，工業富聯投資相關合夥企業已收購4座半導體封測廠。（編輯：黃國倫）1110714