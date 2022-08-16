耀登開放網路首張認證頒給鴻海 越南廠明年量產

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耀登董事長張玉斌16日在全球首張開放網路架構射頻單元（O-RAN O-RU）認證頒發典禮暨記者會表示，子公司耀睿去年3月才成立，有國發會、中華電信的支持，是亞洲唯一獲開放式網路架構聯盟認可的第3方認證平台。中央社記者潘智義攝 111年8月16日

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（中央社記者潘智義桃園16日電）射頻暨測試廠耀登科技董事長張玉斌今天宣布，旗下子公司耀睿科技的開放網路架構及資安測試實驗室，正式發出全球首張開放網路架構射頻單元認證給鴻海。

耀登董事長張玉斌今天在全球首張開放網路架構射頻單元（O-RAN O-RU）認證頒發典禮暨記者會表示，耀睿去年3月才成立，有國發會、中華電信的支持，是亞洲唯一獲開放式網路架構聯盟認可的第3方認證平台。除耀睿的認證服務之外，耀登越南廠今年找好地點，明年可望有1、2條產線量產。

張玉斌說明，耀登生產天線，除新設越南廠，配合美國客戶在越南的組裝廠之外，現有的中國昆山廠也因先前封控、限電等措施影響，在前幾個月將部分產能移到深圳生產；自家工廠以技術開發為主，產能主要用來生產較困難的產品，中低階產品仍委由當地廠商製造；台灣廠也將搭配低軌衛星、毫米波產品。

耀睿科技副總經理徐靜儀指出，耀睿是首家獲開放式網路架構聯盟認可的第3方認證實驗室，希望繼鴻海之後，未來有更多的台灣廠商獲得認證，有更多符合開放網路架構標準的產品可以外銷全球。

徐靜儀說，耀睿除桃園的實驗室，也已布局高雄，成立實驗室，協助產業建立開放網路的標準；實驗室的認證程序，不僅驗證相關規範的一致性，在未來更可縮減開放網路架構設備廠家與電信營運商布建的差距。

張玉斌說，進入5G開放網路架構（O-RAN），百家爭鳴，廠商不必各自打拚，靠集體的合作，取得共同的產業標準規格。

另外，耀登去年出售獲利不佳的子公司晶復科技，以期提升公司營運體質，雖然少了晶復的營收，但由於射頻天線產品獲美系筆電客戶採用，使天線出貨量明顯增加，帶動耀登上半年營收與獲利持續成長。

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展望下半年，耀登射頻天線因今年新增美系筆電客戶，客戶的新技術採用天線比重較高，除中高階消費型商務筆電，還有包括軍規產品，可望帶動第3季天線產品營收攀上今年高峰，第4季也可維持高檔，未來耀登可望逐步成為該美系筆電客戶的主要供應商之一。

代理量測設備部分，耀登解釋，上半年因疫情交貨遞延，但整體訂單已看到明年，下半年將趕進度加快交貨時程，以滿足客戶今年的設備需求。整體而言，今年下半年整體營運表現可望優於上半年，全年成長最大產品線為射頻天線，預估可占全年營收約50%。（編輯：楊蘭軒）1110816