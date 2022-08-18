劉揚偉：鴻海今年業績可突破6兆元 看好電動車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海董事長劉揚偉今天預期，集團今年整體業績可突破新台幣6兆元大關，再創歷史新高；他認為，未來接續手機的新興產業，將是電動車。

劉揚偉上午受邀出席台灣思愛普SAP NOW Taiwan大會，分享企業轉型升級及供應鏈永續藍圖的關鍵。

劉揚偉表示，在永續經營上，鴻海去年已做到年營業額近6兆元，往後要成為百年企業，要掌握永續經營的方程式，就是每股純益（EPS）+企業社會責任（ESG），讓本業升級、開創新商機外，並推動共榮共存。

劉揚偉細數鴻海集團過去發展歷程，他指出，鴻海進入系統組裝、開始代工垂直整合的科技發展階段，集團商業模式不斷演進，創造穩定的EPS。

他預期，鴻海今年整體業績可突破6兆元的規模，再創歷史新高；目前手機內60%比重的零組件，鴻海已可製造。

展望下一個50年、邁向百年企業，劉揚偉表示，大部分企業壽命約10多年，若要延續百年、位居全球前500強，並不是那麼容易，而鴻海在2020年已排名全球前500強的第20名。

他認為，企業經營的挑戰包括產業消失、技術更新、缺乏永續經營等3大面向，他也不諱言指出，這3大挑戰，鴻海也正在面臨，而企業一定要轉型、關注技術變遷、掌握永續經營的能力。

劉揚偉指出，手機產業曾經輝煌，不過現在正在走下坡，未來接續手機產業的新興產業，將是電動車產業。

他說明，在EPS轉型策略升級，透過F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0產業升級等階段，掌握營運策略；在ESG，鴻海要掌握淨零排放、綠色能源、低碳科技、碳關稅、ESG投資等趨勢。他指出，鴻海每年支出費用規模約2000億元，其中20億元在ESG相關項目。（編輯：趙蔚蘭）1110818