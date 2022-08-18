鴻海成立ESG綠能基金 投資再生能源和新環境科技

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，鴻海積極成立ESG綠能基金，投資電站、再生能源、新環境科技等，攜手供應鏈推動落實企業社會責任。

劉揚偉上午受邀出席台灣思愛普SAP NOW Taiwan大會，分享企業轉型升級及供應鏈永續藍圖的關鍵。

談到企業社會責任（ESG）布局，劉揚偉表示，鴻海推動ESG的願景，是用科技開啟智慧生活、用心造就永續發展、攜手共創美好未來。

他指出，在外部推動規劃方面，鴻海積極成立ESG綠能基金，攜手供應鏈推動落實ESG，與供應商在潔淨能源相互合作，並投資電站、再生能源、新環境科技等；鴻海也攜手供應商透過綠色供應鏈合規智能平台，協助供應商碳盤查、宣導廢棄物零填埋和碳中合政策等，並對供應商節能減碳進行績效考核。

劉揚偉表示，布局ESG更可帶動產業新商機，透過每股純益（EPS）+企業社會責任（ESG）的永續方程式，鴻海集團積極打造電動車及儲能系統，並推動MIH電動車開放平台。

他重申，鴻海集團到2025年電動車目標，在全球市占率要到5%，營收規模要到新台幣1兆元，年出貨量要到50萬台至75萬台。

鴻海也持續推動EPS轉型升級策略，包括F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0產業升級等階段，其中在F3.0產業升級，劉揚偉重申，鴻海集團透過電動車、數位健康、機器人等3大產業，結合人工智慧、半導體、新世代通訊3大核心技術，預估到2025年，3大產業市場規模可到1.4兆美元。（編輯：郭無患）1110818