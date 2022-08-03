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財星年度全球500大企業 鴻海等9家台企上榜

2022/8/3 23:20
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）「財星」（Fortune）雜誌公布2022年全球500大企業排行榜，美國零售巨頭沃爾瑪一連第9年蟬聯榜首，晉升第20名的鴻海和台積電等9家台灣公司榜上有名。

這500大企業的總銷售額為37.8兆美元（約1134兆台幣），較上一年度成長19%，為榜單公布以來最大成長幅度。包括台灣在內的大中華地區上榜企業營收總和，首次超越美國上榜企業，占500大總營收31%。

榜上僅次於沃爾瑪（Walmart）的全球第2大企業是亞馬遜（Amazon）；第3名至5名都是中國企業，分別是國家電網、中國石油和中國石化。

第6名到第10名分別是沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、美國蘋果公司、德國福斯公司、中國建築集團和美國CVS Health。

台灣上榜的9家公司除由去年22名上升到20的鴻海外，還包括第225名的台積電、第311名的和碩、第317名的仁寶、第349名的廣達、第376名的國泰金、第440名的富邦金、第462名的緯創，以及第475名的中油。（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1110803

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