恆大融創跌出世界500強 中國房地產商風光不再

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（中央社台北3日電）財富（FORTUNE）雜誌3日發表2022年「世界500強企業」排行榜，中國房企只有5家登榜，較去年少了3家，恆大、融創跌出榜外，分析指出，中國房地產業經營環境驟變，房地產商風光不再。

第一財經3日報導，世界500強企業榜單上的房地產企業均出自中國，不過中國房企這次只有5家，較去年少了3家；5家房企平均營業收入上升，達678.8億美元（約新台幣2兆元），平均利潤卻減少至28.7億美元。

榜上有名的中國房企分別為，綠地控股、碧桂園、萬科企業、中國保利集團、龍湖集團，分別排名第125、138、178、181、412位。綠地控股已經連續11年進入世界500強。

中國恆大、融創中國、華潤置地沒有進入世界500強，在這3家企業中，融創中國、華潤置地也僅在去年短暫上榜。中國恆大在2016年首次登榜，隨後幾年一路爬升，一度在2021年世界500強排名居第122位。

報導剖析，中國房地產業經營環境驟變，部分房企暴露流動性問題，房地產業風光不再。中國恆大的債務壓力從2021年下半年開始浮現，供應商、金融機構等密集討債，中國恆大現正面臨保交樓、制定債務重組方案等多重壓力。

報導引述經濟學者王志樂分析指出，中國經濟發展經歷大規模工業化和城市化過程，房地產業、建築材料、金屬製品、礦業、工程建設等行業迅速崛起，形成一批龍頭企業。近年隨著工業化和城市化基本完成，相關企業經營業績下滑，部分退出世界500強榜單，在榜的則拖累了上榜中國公司整體經營業績。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110803