中國爛尾樓風波蔓延 房地產供應商也拒還貸

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中國大批屋主拒絕為爛尾樓償還銀行貸款，數百家房地產供應商無力償還銀行債務，近日中國網路流傳大批湖北省恆大集團的供應商決定停止償還貸款。圖為恆大集團位於江蘇的恆大名都小區。（中新社）

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（中央社台北20電）中國大批屋主拒絕為爛尾樓償還銀行貸款的風波未解決，數百家房地產供應商也因被拖欠款項，無力償還銀行債務，網上更流傳大批湖北省恆大集團的供應商決定停止償還貸款。

綜合香港經濟日報等港媒今天引述陸媒財新網消息，指因恆大及其他房地產開發商仍然拖欠款項，包括建築企業在內的數百家房地產供應商，已集體去信相關部門投訴，表明無法繼續償還銀行貸款和支付帳單。

部分小型供應商表示，恆大自去年出現現金短缺以來，一直沒有償還商業承兌匯票，也沒提出解決方案，目前他們正掙扎求存。

報導又指出，近日中國網路流傳一封「湖北省恆大供應商、小微企業停貸停工告知書」，聲稱是湖北省全體恆大供應商及小微企業在15日發出。

信中指出，恆大自2021年7月商票全面逾期後，中小企業及材料供應商面臨生存危機。供應商真金白銀供貨、運送材料、發放民工工資，換來卻是恆大無法兌現的商票，他們不得賣車賣樓、貸款還債，但現在每日要面對銀行催收、債主逼迫。

信中表示，因應恆大種種違法違規行為，他們已無力幫助恆大還欠款，決定暫停償還一切貸款及欠款，並會告知同行拒絕一切賒帳、商票，由此產生的供應鏈危機引發連鎖反應，後果由恆大承擔。

中國多地樓盤（建案）未能按合同交樓或交樓無期，導致買房者集體停止向銀行償還貸款。根據GitHub網站「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至16日晚上8時，中國已有286個樓盤發表「全體業主停貸告知書」，集體停繳房貸，遍及25個省份，引發外界關注是否觸發系統性金融風險。

中國官方急忙撲火，中國銀保監會已要求銀行要主動承擔社會責任，千方百計推動「保交樓」。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110720