恆大恢復交易遙遙無期 港交所：先解決清算問題

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）中國恆大在港交所重新恢復交易的日程遙遙無期，如今又被增加新的條件。據恆大發布，港交所要求先處理債權人提出的清算問題，清算申請被撤回或解除，才可重新交易。

今年3月21日，中國恆大、恆大物業、恆大汽車3家公司因未能如期公布2021年度業績報告，在港交所暫停交易，至今未恢復交易。

根據中國恆大於15日晚間發布的最新公告指出，13日接獲港交所的額外復牌指引，內容與日前遭債權人提出的清算申請有關。

據公告，港交所在額外復牌指引中要求中國恆大需要在清算申請被撤回或被解除，並且解除任何清算人任命後，才可恢復上市。中國恆大在公告中則強調，正在採取合適措施，以遵守復牌指引以及相關上市規則，有關中國恆大復牌的最新進展，也將適時進一步說明並公告。

恆大日前在港交所發布公告，今年6月24日，債權人「Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited」向香港高等法院提出清算申請，涉及金額為港幣8.625億元（約新台幣32.6億元）。

據路透社報導，法院將於8月31日進行首次的清算申請聆訊，恆大目前正在爭取境外債權人的支持，以此做為證據，試圖推翻清算申請。

21世紀經濟報導引述中國恆大執行董事肖恩說，目前集團董事會、風險化解委員會，以及各級管理團隊運作均不受影響，各方正不遺餘力穩定生產並繼續與境內外債權人就境外債務重組進行積極溝通。

報導指出，港交所之前已針對中國恆大發布過一次復牌指引，要求公布上市規則中規定所有未公布的財務業績、證明恆大遵守上市規則相關規定及向市場通報所有重要訊息，使股東和其他投資者可評估恆大的情況。（編輯：周慧盈）1110716