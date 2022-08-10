劉揚偉：鴻海投資新紫光會合法合規 若不核准有備案

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鴻海董事長劉揚偉10日表示，若主管機關不核准投資中國新紫光集團，集團有相對應備案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，投資中國大陸新紫光集團，會以合法合規為檢視標準，若主管機關不核准，集團也有相對應備案；他強調，新紫光集團重整後，已不包含半導體廠。

鴻海下午舉行線上法人說明會，法人問及對於轉投資中國大陸新紫光集團進展，劉揚偉說明，新紫光投資案本來是很簡單的財務投資，主要是剛好有機會，有合作基金邀請參與。

他說，當初投資案可能外界有誤解，目前鴻海集團參與投資的新紫光集團，經過重整後已經不是過去的紫光，包括長江存儲、武漢新芯等半導體廠，已經被分出去，現在鴻海集團投資的新紫光，已不含這些半導體廠。

劉揚偉強調，鴻海集團參加新紫光投資案，除了看到新紫光經過重整後的獲利能力可期外，還有新紫光集團部分成員中，有些是客戶、有些是供應商，若能透過投資與客戶建立合作關係，也是可以期待的。

劉揚偉說，對於鴻海集團投資新紫光，可能主管機關有不同看法，集團站在經營原則立場，會合法合規做為檢視標準，若主管機關不核准，鴻海也有相對應備案。

鴻海7月19日已向經濟部投資審議委員會遞件申請，會配合進度說明。鴻海當時指出，此次投資主體是旗下工業富聯，在中國大陸上市，透過自有基金和第三方基金作出投資決定，新紫光集團主業在晶片設計、交換機、伺服器、路由器等，符合鴻海集團發展所需。

鴻海先前公告轉投資新紫光集團交易總金額人民幣53.8億元（約合新台幣239億元），相關價格交易參考旗下工業富聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業的基金管理人、北京智路資產管理的投資分析。

鴻海先前表示，交易價格決定參考興微基金的基金管理人北京智路資產管理的投資分析，決策單位是智廣芯和北京智路資產管理，目的為財務投資。（編輯：林淑媛）1110810