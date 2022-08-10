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金融時報：台國安高層擬禁富士康投資紫光集團

2022/8/10 13:04（8/10 13:24 更新）
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鴻海透過旗下富士康轉投資紫光，「金融時報」指出，台灣國安官員希望富士康取消對紫光約新台幣242億元的投資。（中央社檔案照片）
鴻海透過旗下富士康轉投資紫光，「金融時報」指出，台灣國安官員希望富士康取消對紫光約新台幣242億元的投資。（中央社檔案照片）
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）面對中國加劇的威脅，台灣尋求更向美方靠攏。「金融時報」指出，台灣國安官員希望蘋果公司（Apple）供應商富士康取消對中國晶片公司紫光集團約新台幣242億元的投資。

鴻海上個月14日公告透過旗下富士康工業互聯網（Foxconn Industrial Internet）轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業，以人民幣53.8億元（約新台幣242億元）轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

這使得富士康成為紫光集團第二大股東。但這項交易讓台灣最大公司之一的鴻海成了美國與中國之間與日俱增科技競爭的焦點。

台灣政府一名國安高層官員說：「這絕對不會通過。」

台灣經濟部投資審議委員會尚未審議這項投資案；不過，根據另一位知情人士說法，國安會和陸委會認為必須擋下這項交易。

經濟部投審會上月13日表示，一旦赴中國投資事業個案累計金額達5000萬美元，且涉及晶圓代工製造、IC設計、封測等敏感項目，須事先取得審查核准；因鴻海投資事實已發生，違反事前申請的規定，可能對鴻海處以最高新台幣2500萬元的罰金。

有關官員表示，該集團不認為違反其他規定，因為該交易低於台灣當局為鴻海大陸子公司富士康工業互聯網設定的中國投資上限。

根據知情人士和與富士康關係密切的人士說法，國安官員也參與了這項投資案的審議工作，這個程序通常只會套用在有涉及政治或國安的爭議投資案上。

一位與富士康關係密切的人士說：「顯然他們現在已經把此事提升至國安層級，希望愈來愈渺茫。鑑於台海緊張情勢升高，此事看來更加困難。」

根據路透社報導，富士康透過聲明表示已提交關於這項投資案的報告給台灣當局，並將持續與政府官員溝通。聲明中並未多做說明。

紫光集團並未立即回應路透社的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110810

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