鴻海第2季淨利同期新高 上半年每股賺4.53元
（中央社記者鍾榮峰台北10日）鴻海第2季稅後淨利新台幣332.94億元，創同期新高，每股基本純益2.4元；上半年歸屬母公司業主淨利627.44億元，年增8.3%，每股基本純益4.53元。
鴻海下午公布第2季綜合損益，第2季合併營收1兆5098.11億元，較第1季1兆4075.53億元成長7%，比去年同期1兆3514.66億元增加12%，創歷年同期新高；第2季合併毛利率6.4%，是2020年COVID-19疫情以來單季新高，較第1季6.02%增加0.38個百分點，比去年同期6.03%增加0.37個百分點。
鴻海第2季代表本業的合併營業利益來到443.37億元，營益率2.94%，創2019年以來單季新高，較第1季2.61%增加0.33個百分點，比去年同期2.4%增加0.53個百分點。
鴻海第2季稅後淨利332.94億元，創同期新高，較第1季294.5億元成長13%，比去年同期297.79億元增加12%，單季淨利率2.21%，優於第1季2.09%和去年同期2.2%，第2季每股基本純益2.4元，優於第1季2.12元和去年同期2.15元。
累計今年上半年鴻海合併營收2兆9173.63億元，較去年同期2兆7004.7億元成長8.03%，創歷年同期新高。上半年合併毛利率6.22%，較去年同期5.92%增加0.3個百分點，上半年合併營業利益810.06億元，營益率2.78%，較去年同期2.23%增加0.55個百分點。
鴻海上半年稅後淨利627.44億元，較去年同期成長8.3%，上半年獲利率2.15%，較去年同期持平，上半年每股基本純益4.53元，優於去年同期4.18元。
鴻海先前預估第2季業績較第1季和去年同期持平，結果優於預期，消費智能產品估季減和年減5%至10%，結果較第1季持平、較去年同期小增，優於預期；雲端網路產品估季增和年增超過15%，結果符合預期；電腦產品估季增和年增5%至10%，結果符合預期；元件和其他產品估季增和年增5%至10%，結果持平、略低於預期。（編輯：張均懋）1110810
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