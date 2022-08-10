鴻騰上半年獲利年增9倍 下半年估持平續拚電動車

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（中央社記者鍾榮峰台北10日）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技自結上半年獲利8548萬美元，較去年同期788萬美元大幅增加963%，預期下半年業績較去年同期持平，持續側重電動車市場。

鴻騰9日公布上半年自結損益，上半年營收21.01億美元，較去年同期19.82億美元成長6%，上半年獲利8548萬美元，較去年同期788萬美元大幅增加963%，上半年累計每股基本純益1.23美分，優於去年同期EPS 0.14美分。

展望下半年，鴻騰仍正面看待高階慧型手機市場，掌握相關零組件生意契機；網路設施連接器需求穩健，不過下半年光通訊模組業務改變、可能影響業績表現，電腦及消費性電子注重獲利能力而非營收成長；電動車應用看佳，Wi-Fi 6/6E推升互連設備升級需求。

鴻騰今年持續策略性側重電動車市場，預期下半年業績較去年同期持平。

觀察上半年各終端市場，鴻騰指出，智慧型手機零組件產品仍是最大營收來源，上半年受惠品牌公司拉貨動能強勁，Lightning線纜及插頭產品出貨增加；上半年智慧型手機終端市場相關營收較去年同期增加26.6%。

在網路設施，鴻騰指出，新世代中央處理器CPU插槽、網路介面產品業務增加，不過品牌公司晶片供應緊缺，光通訊模組出貨減少；上半年網路設施終端市場相關營收年減19.1%。

在電腦及消費性電子，鴻騰表示，全球COVID-19疫情趨緩，在家辦公、居家上課需求減少，筆電和平板相關產品營收下滑，上半年相關營收減少2.3%。

在電動車，鴻騰指出受惠需求增加，上半年相關營收年增12.3%。

在系統終端，鴻騰表示，去年9月下旬完成Linksys股權出售，Linksys業績不再併入認列，不過受惠高階智慧型手機需求增加，有線及真無線藍牙耳機出貨增加，上半年相關營收年成長16.5%。（編輯：趙蔚蘭）1110810