傳國安單位卡鴻海投資紫光 經部：仍在補件審查中

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海集團投資新紫光集團案，外電報導台灣國安事務高層官員表明「這絕對不會通過」。鴻海重申，已將投資案送件審查，後續會再向主管機關說明；經濟部投審會則強調，投資案仍在審查過程中，無從評論媒體報導內容。

擔任審查工作的經濟部投審會表示，日前鴻海已送件審查，由於本案投資形式較為複雜，目前仍請鴻海補正資料中，同時也依照投審會機制，同步送審相關業管部會。

「金融時報」報導，台灣國安官員希望蘋果公司（Apple）供應商富士康取消對中國晶片公司紫光集團約新台幣242億元的投資。台灣政府涉及國安事務的一位高層官員說：「這絕對不會通過。」

針對投資中國新紫光集團案，鴻海證實已在7月19日向經濟部投資審議委員會遞件申請，強調會配合進度說明。鴻海說，這次投資主體是旗下工業富聯，在中國大陸上市，透過自有基金和第三方基金作出投資決定，新紫光集團主業在晶片設計、交換機、伺服器、路由器等，符合鴻海集團發展所需。

鴻海先前公告轉投資新紫光集團交易總金額人民幣53.8億元，相關價格交易參考旗下工業富聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業的基金管理人、北京智路資產管理的投資分析。

鴻海先前表示，交易價格決定參考興微基金的基金管理人北京智路資產管理的投資分析，決策單位是智廣芯和北京智路資產管理，目的為財務投資。（編輯：林淑媛）1110810