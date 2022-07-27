鴻海Vedanta印度合資廠傳選址明朗 攻半導體和面板

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海集團與印度大型跨國集團Vedanta布局印度半導體製造傳出選址和項目有進展，當地媒體報導，鴻海將與Vedanta合資在塔萊加（Talegaon）設廠，投資半導體、面板、封裝測試等產線。

印度媒體The Hindu Business Line於26日晚間報導，Vedanta集團將與鴻海集團在印度西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）普恩（Pune）市附近的塔萊加（Talegaon）設廠，投資包括半導體以及面板等項目，產線包括面板、半導體、以及封裝測試等，馬哈拉什特拉省對此表示全力支持。

印度Mint新聞網26日晚間報導，Vedanta和鴻海雙方代表26日會見馬哈拉什特拉省政府高層，表達投資意願，相關投資規模預計超過1.6兆印度盧比（約合200億美元），預計在當地可創造超過20萬個工作機會。

印度媒體分析，Vedanta與鴻海集團的投資計畫中，大約1兆印度盧比將投資在面板製造，6300億印度盧比投資半導體製造，380億印度盧比投資半導體後段封裝與測試。

7月上旬印度電子暨資訊科技部國務部長強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）表示，印度政府正在審視鴻海集團與合作夥伴Vedanta提交的合資設廠計畫書，希望投資案可以很快實現。

鴻海集團董事長劉揚偉6月下旬前往印度晉見印度總理莫迪（Narendra Modi），雙方討論鴻海投資印度電子及電動車產業等事宜。

2月中旬鴻海與Vedanta簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司，在印度製造半導體。

Vedanta是印度一家跨國集團，以採礦及經營天然資源起家，Vedanta集團旗下不僅擁有電信工程公司，也有製造玻璃基板的子公司AvanStrate、以及光纖電纜子公司Sterlite，具備電子零件製造能力，AvanStrate也是全球前5大玻璃基板供應商。（編輯：趙蔚蘭）1110727