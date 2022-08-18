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蘋果新品發表會傳9/7登場 iPhone14等新品齊發

2022/8/18 11:49
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（中央社舊金山17日綜合外電報導）彭博引述知情人士消息報導，蘋果公司（Apple Inc.）將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。

新iPhone將為蘋果忙碌的秋季新品發表季拉開序幕，蘋果也料將推出多款新Mac電腦、低階與高階iPad與3款Apple Watch智慧型手錶。

蘋果通常會跟著iPhone系列一起發表其他產品，包括最新的Apple Watch。蘋果通常會在新iPhone發表的一週半後，開始在零售店販售新品，蘋果今年預計將依循此模式。一些零售商店員工已被告知，要為9月16日重大新品推出做準備。

蘋果打算在線上直播發表會，而非舉行面對面發表會，延續自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來的模式。彭博報導，蘋果新品發表會是精心策劃的活動，員工過去幾週已開始錄製發表會畫面。

蘋果發言人不願對發表會時間置評。由於發表會還有3週才會登場，公司計畫仍可能改變，但蘋果通常會在9月上半月發布新iPhone。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110818

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