涉嫌竊取商業機密企圖赴中國 前蘋果工程師認罪

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蘋果公司前工程師張小浪被控從蘋果公司開發中的自動駕駛汽車計畫竊密，並企圖前往中國，他22日就竊取商業機密認罪。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社加州古柏迪諾22日綜合外電報導）蘋果公司前工程師張小浪（Xiaolang Zhang，音譯）今天就竊取商業機密認罪，他是被控從蘋果公司開發中的自動駕駛汽車計畫竊密並企圖前往中國的兩名被告之一。

美國聯邦檢察官先前指稱，張小浪在透露有意替一家中國自動駕駛汽車新創企業工作，並於最後一刻訂妥飛往中國的班機後，下載了蘋果公司（Apple Inc）的自動駕駛電路板計畫。

張小浪自2015年起任職於蘋果公司，2018年7月在加州聖荷西（San Jose）機場通過安檢後被捕。

路透社報導，他起初不認罪，但根據今天公布的法院文件，他已與檢方達成協議，改為認罪。這項認罪協議已封存，預計11月宣判。

美國媒體CNBC提到，張小浪面臨最重10年有期徒刑和25萬美元罰款。

張小浪的律師證實有這項協議，但不願多加說明。蘋果公司和美國司法部都尚未回覆路透社提問。

另一名被控於2019年初竊取電動車相關商業機密的蘋果公司前工程師陳紀中（Jizhong Chen，音譯）則沒有認罪，他預定於29日出席聽審。

CNBC提到，陳紀中是美國公民，案發時也打算前往中國。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110823