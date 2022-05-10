華裔美籍工程師竊可口可樂機密 意圖使中國企業獲利遭判14年徒刑

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美籍華裔化學工程師游曉蓉因竊取可口可樂公司的商業機密，意圖使中國政府與企業獲利，上個月被判有罪。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社台北10日電）中國出生入美籍的華裔化學工程師游曉蓉（音譯，Xiaorong‘Shannon’You）因竊取可口可樂公司的商業機密，意圖使中國政府與企業獲利，於上月被判有罪，美國法官9日宣判，她得坐牢14年。

綜合「南華早報」（SCMP）與「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report），美國司法部指出，現年59歲的游曉蓉目前定居密西根州蘭辛市（Lansing）。

報導說，田納西州格林維爾市（Greenville）聯邦法官9日宣判她的刑期，此前陪審團上月判定，她被控持有經竊取的商業機密和商業間諜的罪名成立。

報導指出，美國檢方指控，游曉蓉在亞特蘭大（Atlanta）可口可樂公司與田納西州金斯波特（Kingsport）的伊士曼化學公司（Eastman Chemical Company）任職期間竊取商業機密。

報導說，游曉蓉不法到手的商業機密，就是飲料罐內塗層配方「不含致癌物雙酚A」（Bisphenol A Free，簡稱BPA-Free）的技術，這是多家化學與塗料公司耗費1億2000萬美元（約新台幣35億元）研發的成果。

報導說，美國檢方指控，游曉蓉竊取這項機密後在中國開了一家BPA-Free的塗料公司，並且她的合夥威海金泓集團取得中國政府數百萬美元的資金，補助這家新創公司。

報導指出，美國檢方於審判期間出示證據，指控游曉蓉還打算讓中國當局，以及山東省、威海市政府與中國共產黨從中獲利。

報導說，2012年12月至2017年8月期間，游曉蓉受雇於可口可樂擔任全球研發部的首席工程師，隨後2017年9月至2018年6月，受僱於伊士曼化學公司，擔任包裝應用開發經理。

另據香港01於4月23日的報導，游曉蓉的合夥威海金泓集團獲得中國政府數百萬美元的補助，當中包括「千人計畫」的獎勵金。

千人計畫是中國海外高層次人才引進計畫的簡稱，自2008年至2021年，已有近8000位海外專家入選，多數為華裔且來自美國。

2018年9月，美國傳出聯邦調查局（FBI）已將千人計畫學者列為調查重點，並按名單一個一個查，並指千人計畫恐將淪為「入獄計畫」。目前這項計畫已轉趨低調。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110510