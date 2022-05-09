美資助新創企業疑遭中國利用 國會擬立法審查

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五角大廈一項研究發現，中國正利用美國政府一項資助小公司創新發明的計劃獲得益處。（示意圖／中新社）

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）五角大廈一項研究發現，中國正利用美國政府一項資助小公司創新發明的計劃獲得益處。為此美國國會可能很快就會要求政府機構對那些尋求聯邦資助的科技新創企業進行審查。

「華爾街日報」報導，美國國防部這項研究發現，中國正運用其國家支持的手段，鎖定那些在「小型企業創新研究計畫」（Small Business Innovation Research，SBIR）中，獲得五角大廈資助的公司。數十年來，SBIR一直尋求透過一套具有競爭性的政府獎勵程序，來促進創新。

在美國國會議員間流傳的這份報告，於2021年4月出爐，詳細介紹了8個其稱之為「可能影響國家和經濟安全」的個案研究，其中包括計劃參與者解散了他們的美國公司、加入中國政府人才計劃並在人民解放軍支援機構繼續工作的案例。

報告還記錄了SBIR受惠者從中國國有企業那兒取得創業投資資金以及與支持中國國防工業的中國實體合作的案例。報告結論認為，SBIR計劃需要一個盡責查證（due diligence）的流程以找出可能需關注的實體，讓其接受更詳細的審查。

國會一些議員目前正響應這些呼籲，他們尋求對SBIR和相關的「小型企業技術移轉」（Small Business Technology Transfer，STTR）計劃進行為期5年的重新授權，作為一項國會兩黨全面立法計劃的一部分。而這項更廣泛的法案，旨在提高美國競爭力，尤其是針對中國的競爭力。

例如，參議院小型企業委員會（Small Business Committee）資深成員、愛荷華州共和黨籍參議員恩斯特（Joni Ernst）就表示，如果立法不對審查呼籲作回應，她將拒絕重新授權獎勵計劃。

恩斯特於上週三（4日）表示：「我們能夠且應該採取認真的步驟與中國共產黨競爭，但不能在只有少許監督或問責的情況下，便投入數十億美元用於研發。」

眾議院小型企業委員會主席、紐約州民主黨籍眾議員貝拉斯格斯（Nydia Velazquez）提議在不改變政策的情況下，將這些計劃延長5年。而被問及五角大廈的報告時，她表示歡迎採取措施確保計劃的安全和完整，但也警告「關上這道門路會傷害小型企業並扼殺美國的創新」。

這份報告的結論，使人聯想到美國反情報官員所聲稱、在學術界等其他領域類似的中國威脅。美國官員表示，中國經常以可能不違反任何美國現行法律或規定的方式，以非機密研究為目標，這類作為終將損害美國國家安全和經濟競爭力。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇稱：「中國科技發展的成就不是來自偷或搶，而是來自中國人民的勤奮勞動，來自中國對研究的持續投資，來自中國研究創新能力的不斷提升。」

美國小型企業署（Small Business Administration）稱，在9月30日截止的目前財政年度，美國預計透過SBIR計劃，提供39億美元資金，計劃由該署負責協調，但獎勵決定權留給參與的機構。最大的參與機構包括國防部、能源部、衛生及公共服務部（Health and Human Services）等。

國防部報告稱，中國通常會在技術實體「展示他們的能力、知識和／或被選定並獲得聯邦撥款或投資後」，鎖定他們。

報告所指出有問題的一個例子，是一家名為Solarmer Energy Inc.的美國高分子太陽能電池（Polymer Solar Cell）開發商，該公司從國防部和其他機構獲得SBIR資金。報告稱，Solarmer隨後解散其美國業務，將研究開發成果和智慧財產權轉移給在北京的一家子公司。

報告稱，該子公司與一個中國政府經營的實驗室合作，並展開國防應用方面的研究。該公司在中國和美國的現任和前任代表對於要求其評論不作回應。

五角大廈報告的作者們警告，他們的研究「代表的是一個小數據樣本，不應被認為是全面或詳盡的」。國防部提供研究人員一份SBIR申請者和受助者名單，總計超過1萬家公司。報告作者們隨後將這份名單，與五角大廈另一個有關中國政府資助的人才招聘計劃數據庫進行交叉比對，並進行更多研究，以確認他們在最終報告中所選擇要強調的個例研究。

五角大廈研究人員提及另一個例子，現已解散的Soluxra LLC，該公司為太空船和無人機開發太陽能科技，獲得4項國防部SBIR撥款。報告稱，該公司兩名共同創辦人和研究人員中的1人據稱受僱該公司期間，接受中國政府人才計劃招募，而後加入與中國國家國防科技工業局有關聯的大學。

報告稱，Soluxra的共同創辦人之一任廣禹（Alex Jen）前往和上述國防機構有關的浙江大學工作，他說他在申請撥款時一直遵守美國所有的法律和規定。第二位共同創辦人葉軒立（Yip Hin Lap）則表示，他在另一所與中國國防部門有關的學校華南理工大學期間，並未參與任何國防研究。

兩人目前都是香港城市大學教授，報告稱這所大學並未宣稱該校從事國防研究。

報告提到的第三位前Soluxra科學家李昌治（Li Chang-Zhi）對於要求其評論不作回應。

「華爾街日報」2020年曾報導，與受SBIR資助者有關係的一名哈佛大學教授被控隱瞞收受數百萬美元中國資金後，佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）質疑參與SBIR和STTR計劃的機構，如何確保獲資助者「與外國實體沒有不正當關係」。

這名哈佛大學教授李柏（Charles Lieber）去年遭陪審團裁定，其被控6項與他從中國政府人才計劃所獲報酬有關的罪名成立。李柏的律師已要求法官重新審視這一判決。

李柏的前任律師曾於2020年告訴「華爾街日報」，李柏未曾向任何中國組織提供任何智慧財產，且他並沒有參與指導受SBIR資助者的研究或其獲得撥款的提案。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110509