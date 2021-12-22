隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

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美國哈佛大學教授李柏（前）被控隱瞞參與中國涉嫌竊取智財的「千人計畫」，波士頓陪審團21日裁定，李柏對當局做出不實陳述與報稅申報不實等6項罪名有罪。（美聯社）

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（中央社波士頓21日綜合外電報導）美國哈佛大學教授李柏（Charles Lieber）被控隱瞞參與中國涉嫌竊取智財的「千人計畫」，波士頓陪審團今天裁定，李柏對當局做出不實陳述與報稅申報不實等6項罪名有罪。

檢方表示，知名奈米科學家、前哈佛大學化學系主任李柏2011年同意成為武漢理工大學「戰略科學家」，並藉此加入中國在全球廣徵科學人才的「 千人計畫 千人計畫小百科 中國大陸海外高層次人才引進計畫的簡稱，自2008年至今已有近8000位海外專家入選，多數為華裔且來自美國。

2018年9月，美國傳出FBI已將千人計畫學者列為調查重點，並按名單一個一個查，並指千人計畫恐將淪為「入獄計畫」。目前這項計畫已轉趨低調。 看更多 關閉 」。

檢方表示，中國利用「千人計畫」召募外國研究人員，參與計畫本身不是犯罪，但檢方主張62歲的李柏未對當局吐實他涉及計畫，因此觸犯法律。

李柏的委任律師穆卡塞（Marc Mukasey）反擊說，檢方以「破碎的」證據指證李柏有罪、缺乏關鍵文件支持其論點，也太過仰賴李柏被捕後聯邦調查局（FBI）對他的問話內容。

李柏2020年1月被控，是美國司法部在前總統川普任內發起「中國行動」（China Initiative）的一環，目的在對抗中國的「經濟間諜活動」和「研究竊取」，拜登上任後仍繼續執行相關行動。

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檢方表示，美國國防部與提供李柏1500萬美元研究經費的國家衛生研究院（NIH）詢問有關「千人計畫」時，李柏做出不實陳述。

檢方表示，武漢理工大學每月付給李柏5萬美元，外加15.8萬美元年度生活開支，薪資是以一半現金，一半存入中國一家銀行帳戶的方式領取，但李柏2013與2014年報稅未申報這筆薪資，也未通報此銀行帳戶的相關資訊。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1101222