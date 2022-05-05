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美國SEC再出手 京東B站等88家中企列預摘牌名單

2022/5/5 11:11
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（中央社台北5日電）美國證券交易委員會（SEC）於當地時間4日再祭一波中企退市風險名單，包括京東、嗶哩嗶哩（B站）、小鵬汽車、中國移動等多家公司名列其中，在美中概股預摘牌名單累計達105家。

據財聯社5日報導，美國SEC於4日再將88家中概股加入預摘牌名單，累計達105家。這波列入預摘牌名單中企包括華能國際、中國鋁業、嗶哩嗶哩、拼多多、36氪、騰訊音樂、攜程、小鵬汽車、京東、中國移動、網易、蔚來汽車、中國石油、科興生物等知名公司。

美國SEC該舉是依據國會2020年12月表決通過的「外國公司問責法」（HFCAA），對在美上市外國公司提出訊息披露要求。

若在提交申辯截止時間前未能提出申辯證據，將從預摘牌名單轉列入「確定摘牌名單」。確定摘牌名單公司需要在3年內提交SEC要求文件，倘若沒有提交或提交文件不符合SEC要求，理論上將會在披露2023年的年報後（2024年初）面臨立即退市。

報導指出，SEC會根據上市公司提交年報順序更新名單，所以理論上所有的中概股近期都會經歷這個流程。SEC在3月初祭出第一波名單，當時引發中概股劇烈股價波動，這次市場則未有激烈反應。

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中國證券監督管理委員會3月31日透過官網新聞稿表示，一些企業被SEC列入退市風險名單，這是美國監管部門執行外國公司問責法的正常程序，列入清單公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

中國證券監督管理委員會4月2日宣布，規劃修訂「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」，消除海外監管機構取得中企審計資料的障礙，外界解讀，這是中美審計監管合作的積極訊息。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110505

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