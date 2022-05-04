馬斯克買推特引中國干預憂慮 美籲保護言論自由

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全球首富馬斯克日前入主推特，外界擔心中國恐拿特斯拉當籌碼，干涉推特言論。對此，美國國務卿布林肯3日強調，美方相當重視言論自由，也非常關切中國濫用科技進行言論審查的作為。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年5月4日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電）全球首富馬斯克入主推特，部分人士擔心中國拿特斯拉當籌碼，干涉推特言論。美國國務卿布林肯今天表示，美方重視言論自由，中國濫用科技進行言論審查的作為著實令人關切。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前以440億美元（約新台幣1兆3109億元）收購推特。馬斯克雖自詡為言論自由絕對主義者，但特斯拉去年總營收超過1/4來自中國，外界認為他恐面臨北京要求審查推特訊息的壓力。

今天適逢世界新聞自由日，布林肯（Antony Blinken）上午赴華府外籍記者俱樂部（FPC）發表談話。中央社記者提及外界對北京未來可能干涉推特言論的憂慮，並詢問布林肯是否也有類似擔憂。

布林肯雖以推特是私人企業為由，婉拒評論假設性問題。但他強調，言論自由對拜登政府來說相當重要，這包括新聞自由及各類平台言論自由，他們在國內外都清楚傳達這點。

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布林肯表示，中國濫用科技試圖加大對人民、記者與民運人士的監控、騷擾、恫嚇與言論審查，美國深感關切。與此同時，北京領導人卻利用民主體制保護的自由開放媒體環境，散播政治文宣、假訊息，導致雙邊失衡，這無法長期維持下去。

布林肯指出，北京現在更利用開放體制，跟蹤、騷擾及威脅中國境外的反對人士。美國先前已予以譴責並祭出反制措施，未來會持續捍衛新聞自由與開放安全網路的原則及其益處。（編輯：馮昭）1110504