中國令科技巨頭交出演算法 外媒稱前所未有之舉

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（中央社北京16日綜合外電報導）阿里巴巴、騰訊和抖音母公司字節跳動等中國科技巨頭，已將旗下某些服務的網路演算法詳細資訊交給政府監管機構，外媒稱這是前所未有之舉，目前中國當局正對科技業加強監督。

法新社報導，負責監管網路的中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）12日公布了30種演算法表列，相關公司使用這些演算法來蒐集用戶資料，並促銷內容與服務。

全球各科技公司都會嚴密保護自己的演算法，將此視為商業機密，但中國今年3月公布規定，強制各公司向當局交出演算法，以防這些公司濫用數據，侵犯用戶隱私權。

美國財經媒體CNBC指出，中國建立演算法註冊系統之舉是前所未有的。美國及歐洲聯盟（EU）迄今都未推行這種法規，即便歐洲議員們正就人工智慧（AI）使用規定進行辯論。

香港大學法律學院副教授張湖月表示，中國3月發布的新規定要求各公司，不得從事可能威脅到國家安全、社會穩定或鼓勵過度沈溺行為的活動。

張湖月告訴記者：「規定載明，服務供應商必須經常自我評估，以確保遵守規定，並將紀錄交給相關當局。」

適用這些規定的網路業者，從微博到外賣平台美團和抖音不等。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110816