中國網信辦整治虛擬貨幣 查處1.2萬個違規帳號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海9日電）中國官方持續加強虛擬貨幣領域整頓，國家互聯網信息辦公室（網信辦）今天表示已查處1.2萬個違規帳號，清理「投資比特幣輕鬆賺錢」等相關違規資訊5.1萬則。

中國從去年起大力整頓虛擬貨幣領域，層面遍及「挖礦」、「交易」與「流通」。官方更定調虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不是由貨幣相關部門發行，不具有法償性和強制性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

根據網信辦微信公眾號「網信中國」今天公告，隨著虛擬貨幣的興起，與之相關的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，一些民眾受到投資虛擬貨幣可獲高額報酬等虛假宣傳迷惑，盲目參與相關交易活動，造成自身財產損失。

公告說，今年以來，藉由多舉措、出重拳等方式，清理處置一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規資訊、帳號和網站。至今已查處、關閉微博與百度等平台上共1.2萬個違規帳號，清理「投資比特幣輕鬆賺錢」等違規資訊5.1萬則。

除了上述的違規帳號外，公告進一步表示，同步指導地方網信部門約談涉及虛擬貨幣宣傳、炒作的「區塊鏈」、「創投圈」等企業超過500家，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的資訊內容。

同時，網信辦會同相關部門，依法關閉專門鼓吹虛擬貨幣行銷、發布跨境炒幣、虛擬貨幣挖礦的105個網站、平台。

網信辦並強調，將會繼續和相關部門合作，加強打擊與虛擬貨幣相關的非法金融活動，並且呼籲一般民眾不要參與虛擬貨幣交易炒作，防止個人財產受損。（編輯：周慧盈）1110809