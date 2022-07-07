10億人熱衷的APP紅什麼 公視揭TikTok隱藏危機

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公共論壇節目「公視主題之夜SHOW」選映澳洲紀錄片「TikTok：世界上最夯的APP」，闡述TikTok是Z世代最受歡迎的社交軟體，也揭露平台隱藏著另一面，除禁止發布殘障者人權、有色人種等內容，更透過演算法推薦大量迫使青少年容貌焦慮或飲食失調的不當影片。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）抖音（TikTok）去年宣布全球每月活躍用戶超過10億人，成為年輕世代最愛用的社交軟體，但背後卻隱藏資安威脅與成癮問題，「公視主題之夜SHOW」企圖探討演算法下的危機。

節目本週播出的澳洲紀錄片「TikTok：世界上最夯的APP」，闡述TikTok是Z世代最受歡迎的社交軟體，充斥著有趣生動的短影音，它可以讓人一夜之間成為網路紅人，但在此平台俏皮的外表下，卻隱藏著另一面，除了禁止發布殘障者人權、有色人種等內容，更透過演算法推薦大量迫使青少年容貌焦慮或飲食失調的不當影片。

映後論壇以「Tik Tok『紅』什麼？會被滲透、思想改造嗎？」為題，邀請法律白話文社群總監劉珞亦、政治大學傳播學院教授鄭宇君等探討短影音時代下，使用TikTok的潛在威脅。

公視發布新聞稿分享，從事社群經營的劉珞亦指出：「抖音最吸引人的地方就是刺激感」，半開玩笑透露自己使用後算沉迷，相較於臉書、IG 或Twitter等社群平台需要主動追蹤，TikTok演算法的推薦機制會推播自己感興趣的影片，處在未知狀態會讓人「滑不停」。

長年研究社交媒體的鄭宇君則分析，「抖音的演算法非常強，是透過用戶停留、猶豫的時間來掌握用戶的某種欲望，透過不斷地推播，讓使用者引發好奇心，以致沉浸在其中。」

據統計，TikTok連續4年蟬聯全球APP下載量排行榜冠軍，全球有約10億活躍用戶，尤其在青少年族群使用占比非常高。而「演算法」、「短片不用用腦」、「刺激性很強」等答案，是現場來賓認為年輕人會熱愛TikTok主因。

至於TikTok的言論自由、意識型態審查及資訊安全疑慮，有學生來賓分享曾製作的影片素材，因牽扯到政治議題被下架、帳號遭封鎖；劉珞亦也坦言，TikTok上有很多錯誤資訊，但目前沒有證據足以顯示，有使用者是拿到中國資金意圖去宣傳某些事情。

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劉珞亦強調，「當一個社群平台大到可能可以控制言論自由時，是一件很可怕的事，應該要透過法制化，盡可能去做控管，避免在資訊上做主觀的審查。」

鄭宇君則分享指出「資訊碎片化」每個世代都會遇到，因此得培養銀髮長輩和青年學子的「媒體識讀能力」。她說，若能在碎片化資訊中重建自己的資料庫或創作，才能在真正獲取養分，避免成為被動、純粹接受訊息，訊息單一化的人。本集將於8日晚上10時在公視首播。（編輯：陳政偉）1110707