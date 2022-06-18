中國再收緊網路言論 跟帖評論也要實名

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（中央社台北18日電）中國進一步加強管控網路言論，中國國家網信辦擬規定跟帖評論也需要實名制，服務提供者要對跟帖評論內容先審後發，並對用戶的跟帖評論行為進行信用評估，將嚴重失信的用戶列入黑名單。

人民網17日報導，中國國家互聯網信息辦公室近日印發「互聯網跟帖評論服務管理規定（修訂草案徵求意見稿）」。

跟帖評論服務是指網路、應用程式及其他具有輿論性或社會動員能力的網站平台，以發帖、回覆、留言、「彈幕」等方式，為用戶提供發表文字、符號、表情、圖片、音訊視訊等訊息服務。

網信辦要求，跟帖評論服務提供者應按照「後台實名、前台自願」原則，對註冊用戶進行真實身分訊息認證，不得向未認證真實身分訊息的用戶提供跟帖評論服務。

網信辦又要求服務提供者建立跟帖評論審核管理、實時巡查、應急處置、舉報受理等管理制度，對跟帖評論訊息內容實行先審後發，及時發現處置違法和不良訊息，並向網信部門報告。

服務提供者對發布違反法律法規和國家有關規定的訊息內容，應依法警示、拒絕發布、刪除訊息、限制功能、暫停帳號更新、關閉帳號、禁止重新註冊等，並保存相關記錄。

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網信辦也要求公眾帳號運營者，要對跟帖評論訊息內容負上自主管理責任，對內容加強審核，及時發現跟帖評論環節違法和不良訊息內容，採取舉報及刪除訊息等措施。服務提供者也應對未盡自主管理責任、導致跟帖評論出現違法和不良訊息的公眾帳號運營者採取行動，如階段性或永久性限制跟帖評論功能，或關閉帳號、禁止重新註冊等。

網信辦又提出，服務提供者應建立用戶分級管理制度，對用戶的跟帖評論行為展開信用評估，確定其服務範圍及功能。將嚴重失信的用戶列入黑名單，停止提供服務，並禁止通過重新註冊再使用跟帖評論服務。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110618