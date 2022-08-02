美參院跨黨派議員連署 要中國長江存儲納黑名單

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等民主黨高層正與幾名共和黨人並肩努力，要將迅速崛起的中國晶片製造大廠長江存儲（YMTC）納入貿易黑名單。

舒默和另外6名跨黨派參議員在致美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、日期註記為7月28日的信函中，描述長江存儲等中國半導體製造商對國安和美國晶片企業構成「與日俱增的威脅」。

路透社今天檢視過的這封信函稱，「美國商務部若未能把長江存儲加進實體清單（Entity List），會讓中華人民共和國利用我國科技業，並供應在中國遭制裁的各方。」

美國會對列入商務部貿易黑名單的企業實施出口限制。中國電信設備製造大廠華為技術有限公司2019年被列入貿易黑名單，這封信說長江存儲是華為的供應商，讓美方制裁措施的效力受限。

除舒默外，這封信的署名者還包括民主黨籍參議員華納（Mark Warner），以及共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）、盧比歐（Marco Rubio）、海格提（Bill Hagerty）、里契（James Risch）和克雷波（Mike Crapo）。

商務部發言人證實收到這封信函，還說會做出回應。長江存儲並未立即回應置評請求。

長江存儲生產智慧型手機、個人電腦和數據中心裝置內儲存數據的NAND快閃記憶體。

另一方面，路透社今天報導拜登政府正在考慮限制美國晶片製造設備出口至長江存儲在內的中國記憶晶片製造商。

對此商務部回應表示，政府的重心放在削弱中國製造先進半導體的努力上，正在更新方法並尋求讓出口控管的效力最大化。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110802