美國考慮祭出口管制 打擊中國晶片製造商

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）根據4名消息人士指出，美國正考慮限制對長江存儲科技有限責任公司在內的中國晶片製造業者輸出美國晶片製造設備，這是阻止中國半導體產業進步並且保護美國企業措施其中一環。

路透社報導，不願具名的消息人士指出，如果美國總統拜登政府著手執行此一措施，三星電子公司（Samsung Electronics Co Ltd.）、SK海力士公司（SK Hynix Inc.）等韓國記憶體晶片大廠可能也會受傷。三星在中國有兩間大型工廠；SK海力士則正在當地收購英特爾公司（Intel Corp.）NAND型快閃記憶體晶片事業。

若經批准，美方這項行動還將包含禁止對在中國生產先進NAND型快閃記憶體的工廠輸出美國晶片製造設備。

出口管制專家指出，這將是美國首度試圖透過出口管制措施，鎖定中國生產非專門應用於軍事上的記憶體晶片採取行動，代表對美國國家安全的看法更為廣泛。

此舉也將尋求保護美國兩家記憶體晶片廠威騰電子公司（Western Digital Corp.）和美光科技公司（Micron Technology Inc.），這兩家業者在NAND晶片巿場巿占率合計約達1/4。

NAND晶片可儲存資料，用於智慧型手機和個人電腦等設備，以及亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）、臉書公司（Facebook Inc.）、谷歌公司（Google Inc.）的資料中心。手機或筆記型電腦的儲存容量由內建NAND晶片的數量和先進程度來決定。

根據兩位消息人士，美國官員考慮中的行動將禁止用於生產超過128層NAND晶片的器具出口到中國。加州矽谷（Silicon Valley）的科林研發股份有限公司（Lam Research）和應用材料公司（Applied Materials Inc.）是相關器具主要供應商。

所有消息人士都表示，此事仍在初步考量階段，也還沒有草擬擬議的規定。

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商務部發言人被問到這項可能舉措時沒有談論可能祭出何種限制，但表示：「拜登政府聚焦於削弱中國生產先進半導體的努力，以因應美國面臨的重大國安風險。」

白宮去年6月曾在報告中指出，2016年成立的長江存儲是持續崛起中的NAND晶片大廠，美光科技公司和威騰電子公司都蒙受該公司低價競爭壓力。長江存儲的擴張和低價策略展現出對美光和威騰的「直接威脅」。報告稱長江存儲是中國「全國冠軍」，獲國家補貼240億美元。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110801