百度地圖改優先使用北斗衛星系統 取代美GPS

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（中央社台北3日電）中國百度地圖宣布優先採用中國的北斗衛星導航系統定位，取代美國的GPS，同時服務名稱也改為「百度地圖北斗定位開放平台」。據報導，新系統在十一長假首日上線，定位量突破千億次。

目前全球共有4個全球性的衛星導航系統，分別是美國的全球定位系統（GPS）、俄羅斯的全球導航衛星系統（GLONASS）、歐盟的伽利略定位系統（GALILEO），以及中國的北斗衛星導航系統（BDS）。

據香港01、香港經濟日報報導，在中國十一長假前夕，百度地圖宣布調整定位系統的先後次序，優先使用國產的北斗衛星導航系統定位，原本使用的GPS順序則往後挪移。

報導引述百度地圖官方的說法指出，在北斗衛星導航系統上線運行之初，百度地圖就開始以北斗系統為基礎，設計地圖導航及定位服務，應用的程度與範圍連年加深。在北斗系統的技術能力加持下，百度地圖的資料安全性、可靠性進一步提升。

同時，百度地圖借助北斗系統的技術實力，全面升級車道級導航、車位級導航等功能。隨著這項更動，服務也更名，由「百度地圖智能定位開放服務」改為「百度地圖北斗定位開放平台」。

報導提到，由於系統上線正好遇上中國十一長假，首日在百度地圖服務中，使用北斗衛星定位的數量突破千億次。

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對於百度地圖改優先使用北斗衛星系統，不少中國網友持正面評價，有些評論認為目前不論是華為、小米或蘋果的手機，均支援4大全球定位系統，但即便是中國的使用者都不見得了解北斗衛星系統，因此百度這次的調整對於在中國國內推廣北斗衛星系統有不小的幫助。

另有網友認為，在百度開了第一槍之後，其它的地圖軟體也會跟進，一旦主流地圖都優先使用北斗，不只能為北斗正名，也可望在市場上提升能見度，進而促使其他服務以北斗替代GPS。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111003