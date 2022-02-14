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比利時示警中國品牌手機風險 資訊可能遭監視

2022/2/14 19:07
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電）比利時政府示警使用特定中國品牌智慧型手機存在安全風險，指手機資訊可能被中國監視。比利時國會議員呼籲歐洲聯盟儘快應對。

比利時晚訊報（Le Soir）今天報導，國家安全部近日證實歐洲網路安全專家去年夏天發布的一份報告，指稱在華為、小米等智慧型手機中存在安全風險。

報導指出，司法部長奎克恩柏納（Vincent Van Quickenborne ）近日以書面回覆國會議員寇拉提（Samuel Cogolati）時表示，由於中國規定智慧型手機生產的法令背景，這些手機中的資訊可能遭到風險，並轉移到中國當局。

報導說明，中國法令要求手機公司將其資訊存儲在中國當地的伺服器，並賦予中國安全部門權力接觸。

這則報導強調，比利時升高關於華為和小米手機用戶資訊可能遭到監視的擔憂。

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寇拉提今天在社群媒體發文表示，正如其他政權使用惡意軟體「飛馬」（Pegasus），智慧型手機的間諜風險也凸顯資訊安全和言論自由等急迫性問題，呼籲歐洲聯盟儘快應對。

去年立陶宛國防部的國家網絡安全中心報告曾指出，小米在歐洲販售的旗艦機種內建功能，得以偵測「自由西藏」、「台灣獨立萬歲」和「民主運動」等用語。報告表示，小米Mi 10T 5G手機軟體內的審查功能在「歐盟地區」已被關閉，但隨時可遠端開啟。（編輯：陳惠珍）1110214

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