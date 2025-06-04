李在明從貧二代變韓國總統 曾遇刺大難不死、翻牆進國會擋戒嚴

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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國新總統李在明從血汗工廠童工一路力爭上游，期間無論是官司醜聞、面對武裝部隊，還是遭歹徒持刀刺頸，都抵擋不了他的總統路。

法新社報導，現年61歲的李在明是左傾的共同民主黨候選人，上次2022年大選以微乎其微的0.73個百分點差距敗給尹錫悅，今天則是以49.42%得票率擊敗執政黨國民力量候選人金文洙的41.15%，成為韓國新任總統。

李在明以49.42%得票率，擊敗執政黨國民力量候選人金文洙41.15%。（中央社製圖）

對批評陣營而言，他們不滿的是李在明的民粹作風。

但他擺脫貧窮、晉升富豪的個人經歷，讓他在韓國政治菁英圈格外不同。

年幼打過黑工 從政後自認最懂弱勢的苦

他曾為了扛起家計而中斷學業到工廠打黑工，並因意外導致手肘傷殘。但他沒有因此喪志，反而是爭取到獎學金攻讀法律，並通過考試成為律師。

李在明的經歷讓他贏得基層死忠支持，他更說沒有誰比他更懂弱勢所面臨的掙扎。

他2022年在專訪中告訴法新社：「待在溫暖室內的人會憂心在外受凍的人，但永遠不會真正了解他們的痛苦。」

李在明2010年至2018年出任京畿道城南市市長，並在任內協助關閉韓國最大狗肉市場，終結每年高達8萬隻狗的買賣。

他2018年至2021年出任韓國人口最多的京畿道知事，並在2022年總統大選以韓國史上最小差距不敵尹錫悅。

遇刺大難不死 戒嚴夜直播翻牆進國會

李在明去年1月遭1名男子持刀刺傷頸部，經空中後送緊急就醫手術。歹徒承認他是為了避免李在明當上總統而行刺。

去年12月3日，尹錫悅深夜突然宣布戒嚴，派遣武裝部隊突襲國會大樓。當時為共同民主黨代表的李在明直播自己翻牆進入國會，與其他國會議員表決通過解除戒嚴令。他後來在專訪中說：「當時是在和時間賽跑。」

李在明於政治生涯初期，曾因對政敵發動對抗性攻擊而受到批評。

但與李在明結縭34年的金惠景堅稱，她丈夫的言論是「經過深思熟慮」。金惠景在2017年的專訪中說，她丈夫「是從邊緣、從最底層爬上來的人」，必須要有大動作才能引人注意。

李在明先前也深陷法律糾紛，包括與房地產開發案相關的貪腐指控，以及透過散播假消息觸犯選舉法的指控。

他否認有任何不當行為，堅稱這些指控是出於政治動機。

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5月初，首爾最高法院推翻了下級法院對李在明選舉法指控無罪的判決，並發回更審。但在大選逼近之下，首爾高等法院將審理延至6月3日投票日過後。

法律專家表示，如今李在明當選享有總統豁免權，審理程序預計將會擱置，直到李在明5年任期於2030年結束後才恢復。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140604