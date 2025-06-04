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李在明任韓國總統 日相石破茂有意儘早召開領袖會談

2025/6/4 11:36（6/4 12:00 更新）
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日本首相石破茂（圖）4日在首相官邸祝賀李在明當選與就任韓國總統。（共同社）
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（中央社東京4日綜合外電報導）韓國共同民主黨候選人李在明贏得韓國總統大選後，日本首相石破茂今天上午在首相官邸祝賀他當選與就任，並向媒體表示，「儘量愈快舉行領袖會談愈好」。

「讀賣新聞」報導，石破茂今天還說：「今年適逢日韓邦交正常化60週年，希望進一步活絡日韓交流。」

報導指出，日本政府正在關注李在明的對日外交態度。韓國這屆總統大選出現政黨輪替，有可能改變包含針對歷史問題在內的相關路線。

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李在明曾經批評韓國前總統尹錫悅推動改善日韓關係是「對日屈辱外交」；他在這次選戰中針對歷史與領土問題，展現「該爭就爭」的態度。

另一方面，李在明也在選舉中揭示重視國家利益的「實用外交」，並將日本定位為「重要的合作夥伴」。日本政府正在觀察李在明政府的動向。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140604

#尹錫悅
#日本政府
#石破茂
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