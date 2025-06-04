白宮官員稱韓國大選公平 但擔心並反對中國干預

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）韓國共同民主黨候選人李在明在總統大選中勝出。美國白宮官員今天表示，這場大選公平，但也擔心中國干預。

白宮1名官員在回覆路透社的電郵中表示：「美韓同盟依然堅固。儘管南韓舉辦了一場自由公正的選舉，美國仍擔心並反對中國對世界各地民主國家的干預與影響。」

這名官員沒有詳細說明所謂中國干預意所何指，也未將其與韓國大選直接連結。然而美國總統川普的右派盟友近日將矛頭指向李在明，因為他曾談到必須平衡韓國與中國及美國的關係。

從網路竄紅到自封川普顧問的極右派活躍分子盧默（Laura Loomer）於李在明勝選消息明朗後，在社群平台X寫道「南韓安息」。

盧默寫道：「共產黨占領韓國並贏得今天的總統大選…太可怕了。」

美國國務卿盧比歐（Marc Rubio）發表聲明祝賀李在明當選，並像白宮一樣談到美韓同盟「堅若磐石」，但他沒有提到對中國的擔憂。

盧比歐表示：「美國和韓國對以共同防禦條約、共同價值觀和深厚經濟往來為基礎的同盟關係有著堅定承諾。我們也正讓同盟現代化，以滿足當今戰略環境需求，面對新的經濟挑戰。」

盧比歐還說，美國將繼續深化與韓國及日本的三方合作，「加強區域安全，增強經濟韌性，捍衛我們共同的民主原則」。

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川普的盟友佛林（Michael Flynn）上週在X發文提到韓國大選有「舞弊跡象」，還說舞弊結果只會讓中國共產黨受益，但他沒有提出證據。佛林是退役將領，曾在川普第1任期內短暫擔任國家安全顧問。

川普的另一名盟友巴農（Steve Bannon）上週也在他的「戰情室」（War Room）頻道探討類似中國干預選舉的議題。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140604