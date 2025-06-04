李在明當選韓國總統 駐韓代表處轉致政府賀電

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（中央社記者楊堯茹台北4日電）李在明確定當選韓國總統，外交部今天表示，駐韓國代表處已轉致政府賀電，也期盼在既有緊密且穩固的互動基礎上，持續與韓國新政府深化合作關係。

韓國3日舉行第21任總統大選，截至今天凌晨2時30分開票率已達約94%，在野黨共同民主黨候選人李在明以48.8%得票率確定當選總統，這也是時隔3年來的政權輪替。

外交部上午發布新聞稿向韓國政府與人民，再次完成民主選舉表達誠摯祝賀。另駐韓國代表處已轉致政府賀電。

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外交部表示，台灣與韓國同為印太地區重要成員國，共享民主、自由、人權及法治等普世價值，在經貿、文化、觀光等各領域交流合作成果豐碩。近年韓國政府在國際場域上多次重申台海和平穩定的重要性，展現台韓與理念相近國家共同合作，維護區域和平穩定及繁榮，以及共同遏止威權主義擴張的決心。

外交部強調，期盼在既有緊密且穩固的互動基礎上，持續與韓國新政府深化各領域合作關係，共同促進印太地區的和平穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1140604