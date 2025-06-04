加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

學生學習歷程遭質疑 陽明交大、北醫大撤錄取資格

2025/6/4 19:24（6/4 19:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北4日電）一名錄取陽明交大醫學系的高中生遭質疑學習歷程疑似造假，陽明交大今天宣布取消其錄取資格。這名學生同時錄取台北醫學大學醫學系，北醫大也表示，取消這名學生錄取資格。

日前一名高中生在社群平台分享，自己錄取陽明交大醫學系，而學習歷程檔案提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽。但遭網友質疑，這名學生並非當年菁英盃最佳辯士，只是其中一場比賽的「優秀辯士」。

陽明交通大學今天於醫學系官網公告，這名學生的備審資料難謂有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，經醫學院和校級招生委員會決議，書審成績不予計分，取消這名學生的錄取資格。

google news透過 Google News追蹤中央社

由於這名學生同時錄取台北醫學大學醫學系，北醫大校方透過文字說明，北醫大重視招生過程的公平與嚴謹，針對此個案，醫學系已召開相關會議，並給予考生陳述意見的機會。

北醫大校方提到，經由系級及校級招生委員會審慎討論後，決議取消這名學生的錄取資格，學校已於今天依相關程序，正式行文通知大學甄選入學委員會及學生當事人。（編輯：管中維）1140604

#北醫大
#陽明交大
#陽明交通大學
#學習歷程
#台北醫學大學
延伸閱讀
學生學習歷程遭疑造假 陽明交大撤醫學系錄取資格台中學生遭陽明交大取消錄取資格 校方關心陪伴協助大學申請入學9校醫學系超篩 北醫多90人台大多48人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：