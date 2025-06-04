學生學習歷程遭質疑 陽明交大、北醫大撤錄取資格

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（中央社記者許秩維台北4日電）一名錄取陽明交大醫學系的高中生遭質疑學習歷程疑似造假，陽明交大今天宣布取消其錄取資格。這名學生同時錄取台北醫學大學醫學系，北醫大也表示，取消這名學生錄取資格。

日前一名高中生在社群平台分享，自己錄取陽明交大醫學系，而學習歷程檔案提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽。但遭網友質疑，這名學生並非當年菁英盃最佳辯士，只是其中一場比賽的「優秀辯士」。

陽明交通大學今天於醫學系官網公告，這名學生的備審資料難謂有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，經醫學院和校級招生委員會決議，書審成績不予計分，取消這名學生的錄取資格。

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由於這名學生同時錄取台北醫學大學醫學系，北醫大校方透過文字說明，北醫大重視招生過程的公平與嚴謹，針對此個案，醫學系已召開相關會議，並給予考生陳述意見的機會。

北醫大校方提到，經由系級及校級招生委員會審慎討論後，決議取消這名學生的錄取資格，學校已於今天依相關程序，正式行文通知大學甄選入學委員會及學生當事人。（編輯：管中維）1140604