納夫羅茨基贏得波蘭總統大選 仰慕川普、反對烏克蘭入北約

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（中央社華沙2日綜合外電報導）波蘭總統大選官方結果今天揭曉，民族主義歷史學者納夫羅茨基（Karol Nawrocki）確定勝出。他曾是業餘拳擊手，特別關注黑幫犯罪世界。

法新社報導，波蘭國家選舉委員會在所有計票工作完成後表示，納夫羅茨基在昨天的決選中，以50.89%的得票率擊敗拿下49.11%的佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）。這個差距不大的選舉結果凸顯波蘭政治兩極分化。

42歲的納夫羅茨基獲得右翼法律正義黨（Law and Justice Party）支持。這個政黨曾於2015年到2023年執政。

法律正義黨長期與執政中間派公民聯盟（Civic Coalition）對立，且與即將卸任的總統杜達（Andrzej Duda）關係密切，杜達曾公開支持納夫羅茨基。

納夫羅茨基的競選口號是「波蘭第一、波蘭人優先」。

他曾承諾繼續支持鄰國烏克蘭對抗俄羅斯侵略，但也譴責政府給予戰爭難民的福利。

他在今年4月的競選影片中說，「社會福利將優先提供給波蘭人」，且「在求醫看診的隊伍中，波蘭公民必須優先」。

今年5月，他聲稱烏克蘭「沒有為波蘭人的付出表達感激」，並指責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「傲慢無禮」。他也反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

納夫羅茨基仰慕美國總統川普，曾說波蘭應專注於塑造和主導歐洲與川普的關係。

他5月赴白宮會晤川普，還說川普告訴他「你會贏」。隸屬波蘭執政聯盟的部分國會議員指控川普干預選舉。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）出席波蘭一場保守派會議時，也表態支持納夫羅茨基。

納夫羅茨基呼籲管制與德國的邊界，防堵移民入境，還要求德國支付戰時賠款。他也在競選期間簽署了極右翼領袖門岑（Slawomir Mentzen）提出的8項承諾。

納夫羅茨基在這次選戰中也陷入一連串醜聞。他反對房地產稅，聲稱自己只有一間公寓，後來卻被發現他透過與一名長者的複雜交易購得第2間公寓。

還有一則報導指稱，他曾在旅館擔任保全人員時替客人召妓。

納夫羅茨基則說，這些指控都是謊言，揚言控告媒體。

他出生在波羅的海港口城市格但斯克（Gdansk），年輕時打過拳擊、踢過足球，並取得歷史博士學位和企業管理碩士學位。

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他於2017年到2021年擔任格但斯克二戰博物館館長，後來領導專門調查納粹和共產時期罪行的國家紀念研究所（Institute of National Remembrance）。

俄羅斯去年以涉嫌拆除波蘭境內的蘇聯時期紀念碑為由，將納夫羅茨基列入通緝名單。他說，被俄羅斯盯上後，他取得了持槍許可和槍枝。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140602