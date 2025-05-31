對抗假訊息 波蘭啟動反非法移民宣傳

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（中央社記者彭維楀華沙31日專電）根據波蘭國家廣播電台（Polskie Radio）報導，波蘭政府30日宣布，在阿富汗、衣索比亞、厄利垂亞等亞非國家展開資訊宣傳，警告潛在移民不要相信人口走私者及白俄羅斯政府散播的假訊息，並強調波蘭邊境已加強防衛，無法作為進入歐洲的通道。

波蘭反非法移民宣傳的對象包括阿富汗、衣索比亞、厄利垂亞、索馬利亞、巴基斯坦與埃及。這項資訊宣傳活動被視為波蘭政府應對非法移民問題的一部分，目的是透過直接向潛在移民傳達正確資訊，減少他們被走私者和外國勢力誤導的風險。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）在社群媒體X上表示：「波蘭正在有效地保護邊界，政府正在履行職責。」他指出，這項資訊宣傳活動已在上述國家展開，目的是讓潛在的非法移民了解波蘭邊境的現況，避免被誤導。

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波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）4月初曾發布影片訊息，強調波蘭邊境已經封鎖，並警告潛在移民不要相信走私者和白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）以及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）所散播的虛假資訊。圖斯克指出：「他們告訴你通往歐洲的道路經過波蘭，這是謊言。」

波蘭英文媒體波蘭筆記（Notes From Poland）指出，上個月歐盟內政和移民專員布倫納（Magnus Brunner）與波蘭內政部長西莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）一起訪問了波蘭和白俄羅斯邊境。布倫納表示，波蘭暫停庇護申請的決定「根據歐盟法律是正確的」，並讚揚波蘭保護歐盟東部邊境免受「武器化」移民的侵害，稱其為「歐洲的第一道防線」。（編輯：田瑞華）1140531