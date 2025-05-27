波蘭斥340億元擴建鐵路樞紐 強化歐亞戰略物流連結

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（中央社記者彭維楀華沙27日專電）根據英文網路媒體波蘭筆記（Note From Poland）報導，波蘭政府宣布將投資超過10億歐元（新台幣340億元），擴建東部邊境的馬瓦謝維切（Małaszewicze）貨運鐵路樞紐，以強化歐盟與烏克蘭及亞洲之間的戰略物流連結。

報導指出，此舉不僅提升貨運能力，也凸顯波蘭在新歐亞貿易走廊中的關鍵角色。

馬瓦謝維切位於波蘭與白俄羅斯邊境，長年作為歐洲與東方貿易的陸路橋梁。波蘭基礎建設部（Ministerstwo Infrastruktury）指出，現有設施早已無法滿足運輸需求，擴建後的貨物處理量將從每年1400萬公噸提高至超過2500萬公噸。

馬瓦謝維切也將強化不同軌距的轉運功能，將連接歐盟標準軌（1435mm）與東歐、俄羅斯、中國常用的寬軌（1520mm）相互銜接。

波蘭交通部稱這個樞紐為「歐洲最重要的鐵路節點之一」，在俄烏戰爭背景下對人道與軍事物資支援烏克蘭至關重要，未來也將是中、歐間貨物流通的主力節點之一，且與中國主導的「一帶一路」倡議存在戰略重疊。

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儘管近年俄烏戰爭導致波蘭與白俄的貨運量下降，政府強調此次投資著眼於中長期物流需求，有助於打造一條更穩定且具韌性的歐亞陸路供應鏈。

根據波蘭money.pl網路新聞媒體報導，這項鐵路建設將由波蘭自行承擔，未獲得歐盟資助。（編輯：韋樞）1140527