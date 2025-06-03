波蘭疑歐派贏得總統大選 親歐派總理訴諸信任投票

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（中央社華沙3日綜合外電報導）波蘭近日舉行總統大選，由疑歐的右翼民族主義者納夫羅茨基勝出。立場親歐的總理圖斯克今天宣布國會下週將對政府進行信任投票，希望展示他所領導的政府持續獲得支持。

法新社報導，圖斯克（Donald Tusk）在內閣會議前告訴記者：「對政府的信任投票將於6月11日星期三舉行。」

在此之前，圖斯克的政治盟友、自由派的華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）在上週末總統大選中輸給了保守派的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）。

波蘭大部分權力握在國會手中，但總統可以否決立法，納夫羅茨基勝選，將使圖斯克極難推動他的親歐議程。

納夫羅茨基獲得美國總統川普（Donald Trump）的支持，在這次激烈大選中贏得50.89%的選票，佐薩斯科斯基的得票率則為49.11%。

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這次大選顯示波蘭國內存在嚴重分歧，被視為親歐洲路線和川普式民族主義風格之爭。納夫羅茨基的競選口號是「波蘭第一、波蘭人優先」，佐薩斯科斯基則是立場親歐。

歐洲極右派領袖為納夫羅茨基贏得大選叫好，納夫羅茨基仰慕川普，已表態自己將反對圖斯克政府關於墮胎及LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利的進步議程。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140603