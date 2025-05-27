憂俄攻擊與美撤回安全保證 歐盟通過逾5兆元軍備基金

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）由於擔憂俄羅斯恐於數年內發動攻擊，加上懷疑美國對歐陸的安全保證能否持續，歐洲聯盟（EU）今天批准成立規模1500億歐元（約新台幣5兆1060億元）的軍備基金。

路透社報導，歐盟成員國部長今天在布魯塞爾批准成立這項基金。此舉是設立「SAFE」（Security Action for Europe）基金的最後法律步驟，以利用歐盟聯合貸款向參與聯合防衛計畫的歐洲國家提供融資。

外交消息人士表示，歐盟27個成員國中有26國支持成立軍備基金，匈牙利則投下棄權票。

歐盟輪值主席國波蘭在社群平台X發文表示：「我們已通過SAFE，這是在歐盟層級上的首個大規模國防投資計畫。」

「我們在自身安全方面投入越多，就越能嚇阻那些想傷害我們的人」。

由於歐洲領袖日益擔憂，他們無法確定美國總統川普政府是否會保護歐洲不受攻擊，歐盟執行委員會（European Commission）於3月提出成立軍備基金的計畫。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭之後，歐洲擔心他們淪為莫斯科的下個目標，因此過去3年裡已提高國防支出逾30%。但歐盟領袖表示，這樣仍然不夠。

莫斯科曾譴責歐盟推動再武裝計畫是基於「虛構」的俄羅斯威脅。不過這類說法無法讓歐洲領導人安心，因為在俄軍全面入侵烏國之前，莫斯科也曾發表類似聲明。

歐盟這項計畫擬透過資助歐盟聯合計畫的方式打破國家壁壘，其中強調「購買歐洲產品」的政策旨在促進歐洲國防產業發展。

相關計畫若要符合SAFE融資門檻，必須有65%價值來自歐盟、歐洲經濟區（European Economic Area）或烏克蘭的公司。

若價值是來自已和歐盟簽署「安全與防衛夥伴協定」（Security and Defence Partnership）國家的企業，倘若符合進一步條件，也可以達到融資門檻。

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英國已於本月稍早和歐盟簽署這類協定，這讓英國航太系統公司（BAE Systems）等英國企業距離參與SAFE更近一步。

歐盟執委會已啟動快速立法程序，以繞過歐洲議會（European Parliament），僅需獲得歐盟國家的同意即可成立這項基金。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140527