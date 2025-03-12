面對川普與蒲亭 歐盟國防計畫能否嚇阻俄羅斯

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（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）面對來勢洶洶的俄羅斯和不可靠的美國，歐洲聯盟正在推動一項龐大計畫來加強其防禦能力，布魯塞爾說，這項計畫可能釋出高達8000億歐元（約新台幣28.7兆元）資金。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示：「幻想的時代已經結束。我們需要加強歐洲國防。我們現在就需要。」

然而，歐盟將如何接近這項耗資驚人的龐大計畫，依然存在許多重大問題。

即使歐洲確實將資金投入實際行動中，是否足以嚇阻俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）並取代美國的軍事力量？

● 現在就要行動

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，歐盟國家已增加了軍事開支，隨著美國總統川普重返白宮，加劇了提高軍費的緊迫性。

川普暫停軍援烏克蘭，震驚歐洲，並且引發外界擔憂他可能實施一項讓莫斯科更加大膽的和平計畫。

更令人不安的威脅是，華府可能不再支持其北大西洋公約組織（NATO）盟友，歐洲也不再能依賴美國數十年來的保護。

如果美國從歐洲撤軍，可能會帶走抵禦莫斯科所需的大量重要武器和人力。

智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）估計，歐洲若要在沒有美國幫助的情況下嚇阻俄羅斯，每年需要在國防上額外支出2500億歐元，並增派30萬大軍。

● 歐盟的計畫

歐盟上週公布的提案是基於兩項要素。其一是鬆綁預算規則，讓各國政府增加國防開支，此舉本身毋須花費更多資金。

然而范德賴恩表示，如果歐盟國家藉此將國防開支增加至占國內生產毛額（GDP）的1.5%，未來4年可籌集高達6500億歐元的資金。

其二是布魯塞爾提議向成員國提供高達1500億歐元的歐盟支持貸款。

范德賴恩表示，鑒於歐洲希望強化自己的軍火工業，歐盟國家應該一同把錢花在購買歐洲生產商製造的重要武器。

除此之外，布魯塞爾的計畫也將允許成員國重新調整用於貧困地區的資金，並取消其貸款部門對國防投資的限制。

● 歐洲能夠兌現嗎？

鑒於計畫的大部分內容，必須仰賴歐盟各國政府加強採取行動，因此主要是由各國當局負責，而非布魯塞爾。

歐洲主要強國德國已表示將嚴陣以待，下一任總理梅爾茨（Friedrich Merz）可能會尋求在國防和基礎建設方面投入數千億美元。

但這項舉措已在柏林遭遇政治障礙，而法國和義大利等其他歐洲國家也為債台高築所苦。

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的賴瑟（Ian Lesser）說：「這裡最大的變數是國家決策，大部分的資金都由各國政府掌控。」

「過去幾週情勢發生了變化，愈來愈明顯的是，各國政府更加堅定承諾。」

快速重整軍備的一個障礙，或許是歐洲是否只想將資金用於國內，因為人們日益認為美國不再是值得信賴的夥伴。

賴瑟說：「限制可能不只是金錢，也可能是供應，因為歐洲仍然缺乏國防工業能力」。

「目前增強國防能力的最快方法，仍是購買現成的美國軍備。」

● 這就夠了嗎？

在俄羅斯引發歐洲自二戰以來最大規模的衝突3年後，布魯塞爾堅稱歐盟終於開始認真看待國防問題。

但在經歷了無數次虛無飄渺的希望之後，人們認為歐盟可能無法實現所需的巨大變革。

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所的沃爾夫（Guntram Wolff）說，歐盟迄今為止的計畫「只是未來討論的第一步」。

他告訴法新社：「方向是正確的，但還不夠。」

范德賴恩預計在下週歐盟峰會前，對她的提案進行具體闡述，並將公布「大幅」增加融資的進一步方案。

一名歐盟外交官表示：「我們目前只有一個概念輪廓。我們仍在等待深入探討細節。」

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有些國家正在推動更雄心勃勃的歐盟聯合借貸計畫，類似於COVID大流行期間設立的巨額復甦基金，然而截至目前，其他國家都堅決反對。

沃爾夫說：「真正能扭轉局面的是一項聯合借貸計畫，聚焦於我們不具備的能力，以填補與美國的差距。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140312