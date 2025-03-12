加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
格陵蘭議會選舉 親商民主黨擊敗執政聯盟
首頁 / 國際

面對川普與蒲亭 歐盟國防計畫能否嚇阻俄羅斯

2025/3/12 14:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）面對來勢洶洶的俄羅斯和不可靠的美國，歐洲聯盟正在推動一項龐大計畫來加強其防禦能力，布魯塞爾說，這項計畫可能釋出高達8000億歐元（約新台幣28.7兆元）資金。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示：「幻想的時代已經結束。我們需要加強歐洲國防。我們現在就需要。」

然而，歐盟將如何接近這項耗資驚人的龐大計畫，依然存在許多重大問題。

即使歐洲確實將資金投入實際行動中，是否足以嚇阻俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）並取代美國的軍事力量？

● 現在就要行動

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，歐盟國家已增加了軍事開支，隨著美國總統川普重返白宮，加劇了提高軍費的緊迫性。

川普暫停軍援烏克蘭，震驚歐洲，並且引發外界擔憂他可能實施一項讓莫斯科更加大膽的和平計畫。

更令人不安的威脅是，華府可能不再支持其北大西洋公約組織（NATO）盟友，歐洲也不再能依賴美國數十年來的保護。

如果美國從歐洲撤軍，可能會帶走抵禦莫斯科所需的大量重要武器和人力。

智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）估計，歐洲若要在沒有美國幫助的情況下嚇阻俄羅斯，每年需要在國防上額外支出2500億歐元，並增派30萬大軍。

● 歐盟的計畫

歐盟上週公布的提案是基於兩項要素。其一是鬆綁預算規則，讓各國政府增加國防開支，此舉本身毋須花費更多資金。

然而范德賴恩表示，如果歐盟國家藉此將國防開支增加至占國內生產毛額（GDP）的1.5%，未來4年可籌集高達6500億歐元的資金。

其二是布魯塞爾提議向成員國提供高達1500億歐元的歐盟支持貸款。

范德賴恩表示，鑒於歐洲希望強化自己的軍火工業，歐盟國家應該一同把錢花在購買歐洲生產商製造的重要武器。

除此之外，布魯塞爾的計畫也將允許成員國重新調整用於貧困地區的資金，並取消其貸款部門對國防投資的限制。

● 歐洲能夠兌現嗎？

鑒於計畫的大部分內容，必須仰賴歐盟各國政府加強採取行動，因此主要是由各國當局負責，而非布魯塞爾。

歐洲主要強國德國已表示將嚴陣以待，下一任總理梅爾茨（Friedrich Merz）可能會尋求在國防和基礎建設方面投入數千億美元。

但這項舉措已在柏林遭遇政治障礙，而法國和義大利等其他歐洲國家也為債台高築所苦。

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的賴瑟（Ian Lesser）說：「這裡最大的變數是國家決策，大部分的資金都由各國政府掌控。」

「過去幾週情勢發生了變化，愈來愈明顯的是，各國政府更加堅定承諾。」

快速重整軍備的一個障礙，或許是歐洲是否只想將資金用於國內，因為人們日益認為美國不再是值得信賴的夥伴。

賴瑟說：「限制可能不只是金錢，也可能是供應，因為歐洲仍然缺乏國防工業能力」。

「目前增強國防能力的最快方法，仍是購買現成的美國軍備。」

● 這就夠了嗎？

在俄羅斯引發歐洲自二戰以來最大規模的衝突3年後，布魯塞爾堅稱歐盟終於開始認真看待國防問題。

但在經歷了無數次虛無飄渺的希望之後，人們認為歐盟可能無法實現所需的巨大變革。

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所的沃爾夫（Guntram Wolff）說，歐盟迄今為止的計畫「只是未來討論的第一步」。

他告訴法新社：「方向是正確的，但還不夠。」

范德賴恩預計在下週歐盟峰會前，對她的提案進行具體闡述，並將公布「大幅」增加融資的進一步方案。

一名歐盟外交官表示：「我們目前只有一個概念輪廓。我們仍在等待深入探討細節。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

有些國家正在推動更雄心勃勃的歐盟聯合借貸計畫，類似於COVID大流行期間設立的巨額復甦基金，然而截至目前，其他國家都堅決反對。

沃爾夫說：「真正能扭轉局面的是一項聯合借貸計畫，聚焦於我們不具備的能力，以填補與美國的差距。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140312

范德賴恩
川普鋼鋁關稅生效 歐盟4月將祭反制關稅使用遭凍結俄資產援烏 法國稱需在歐盟框架內考慮
川普
台積電擺尾電子撐盤 台股收漲207點收復年線路透：台積電邀輝達超微等成立合資企業 擬營運英特爾晶圓廠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：