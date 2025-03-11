誰能跟川普談判 歐盟最大黨團主席籲選「歐洲總統」

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（中央社記者田習如布魯塞爾11日專電）面對川普不甩歐盟領導人的尷尬狀況，歐盟最大黨團歐洲人民黨主席韋柏今天在歐洲議會拋出「歐洲總統」倡議，不過歐盟集權是許多成員國的禁忌，在歐洲欲強化集體安全、共同增投國防的趨勢下更顯敏感。

歐洲議會（European Parliament）本週在史特拉斯堡舉行全體大會。擁有最多席次的黨團歐洲人民黨（EPP）主席韋柏（Manfred Weber）今天上午在討論國防支出議題時說，70年前歐洲就討論過成立防衛聯盟，結果浪費了70年。

他強調歐洲的安全不該落入華盛頓或莫斯科之手，並說歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出的8000億歐元「歐洲再武裝」（ReArm Europe）財務方案顯示歐盟終於要掌握自身安全。

韋柏表示光有錢還不夠，歐盟須更進一步，包括統整紛雜的武器系統、增加聯合採購，並希望各國軍隊能穿上共同的歐洲制服。

他還說，想像今天美國若邀請歐洲參加在阿拉伯舉行的俄烏和平談判，試問誰能代表歐洲去，是法國、歐盟執委會主席或是理事會主席。

美國總統川普（Donald Trump）從當選到上任後都仍未安排與范德賴恩或是歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）對話，國務卿盧比歐（Marco Rubio）不久前甚至臨時取消與訪美的歐盟對外事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）會談，在在令歐盟圈憂慮美國將對歐洲分而治之。

韋柏引述美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）比喻歐洲事務群龍無首的名言「如果要打給歐洲，該撥電話給誰」，認為這句話如今仍適用，因此他希望未來有一天能選出一位「歐洲總統」。

「歐洲總統」恐怕太遙遠，即便如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在2月慕尼黑安全會議（MSC）呼籲建立一支「歐洲軍隊」，對歐盟國家而言也是超敏感話題。

歐盟各國視國防為絕對的國家權力，在必須提高集體安全投資的趨勢下，歐盟機構能扮演的角色主要就是籌措財源、促進國防產業發展等經濟面。不過，如今在川普刺激下，安全已成歐盟急迫的核心政策，難免因此而擴張歐盟執委會等機構的權力。

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范德賴恩日前宣布將不定期經常舉行全體執委參與的安全會議，內容包括分享各國情報、追蹤防衛投資進度等，就被認為可能令堅持國防主權論者不快。

其實歐盟2004年就成立歐洲防衛局（European Defence Agency）以促進成員國家防衛合作，另據政治新聞網站Politico歐洲版報導，2012年也設立了「歐盟情報與情勢分析中心」（European Union Intelligence and Situation Centre），未來歐盟若在現有機制下擴充也不難想像。（編輯：高照芬）1140311