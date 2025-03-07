展現防衛自主決心 歐盟高峰會同意鬆綁舉債並找新財源

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（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）歐盟緊急高峰會達成增加國防財源的共識，除了支持歐盟執委會主席范德賴恩的「歐洲再武裝」財務方案，鬆綁歐盟各國舉債上限，並要求執委會再找出其他財源，展現大幅提升歐洲防衛自主的決心。

主持高峰會的歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在晚間11點多的記者會上說，今晚達成的共識顯示「我們把錢投入我們口說之事」，更強大的歐洲防衛力也有助於烏克蘭遏阻俄羅斯。

根據高峰會結論，歐盟聲言將加強總體國防整備、減少戰略依賴、解決關鍵能力落差，並加強國防科技及工業基礎。

對於歐盟執行委員會（European Commission）建議各國防衛預算可超過歐盟規定的財政赤字上限，高峰會表示歡迎，並要求執委會在確保各國債務可持續承擔的情況下，進一步研擬措施讓所有歐盟國家能對國防作出重大花費。

執委會估計，若歐盟27國平均多拿出約當1.5%GDP的國防預算，合計將有近6500億歐元（約新台幣22.5兆元）。

執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在記者會表示，為了國防鬆綁舉債限制是歐盟史無前例的事，可讓成員國立即、大量增加防衛投資。

歐盟國家也不反對執委會「歐洲再武裝」（ReArm Europe）財務方案的另一項提議，即由歐盟本身的預算背書保證供歐盟國家貸款。這項新工具規劃1500億歐元貸款總額。

此外，高峰會結論要求執委會另外提案尋找由歐盟層級共同支出的其他防衛財源，包括對所有成員國提供誘因投入更多國防經費。

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所謂其他可能財源，先前浮上輿論的包括歐盟在Covid-19（2019年冠狀病毒疾病）大流行期間，對成員國提供的貸款額度還有約930億歐元沒用完，以及歐盟用於補助各國地方建設的「團結基金」（Cohesion Fund）可引導用於國防相關基礎建設。

根據歐盟理事會提供的高峰會前參考資料，歐盟國家在2021年到2024年間，整體國防支出成長超過30%；2024年國防支出總額約3260億歐元（約新台幣11.6兆元），相當於歐盟國內生產毛額（GDP）的1.9%。（編輯：陳承功）1140307