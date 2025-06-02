波蘭新總統曾反對烏克蘭加入北約 澤倫斯基期盼合作

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）波蘭民族主義派總統候選人納夫羅茨基今天確認當選，歐洲聯盟（EU）、德國和北大西洋公約組織（NATO）領袖紛紛表達祝賀，烏克蘭總統澤倫斯基則期盼雙方能繼續成果豐碩的合作關係。

法新社報導，獲美國總統川普（Donald Trump）支持的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）昨天在總統大選決選中以些微差距擊敗親歐盟的華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）。

納夫羅茨基過去曾多次批評烏克蘭希望加入歐盟和北約的計畫，選戰期間也經常將矛頭指向基輔和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本人，指責他「以不適當的方式對待盟友」。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在社群媒體平台X發文祝賀納夫羅茨基當選，並表示她對歐盟與波蘭維持「非常良好的合作」深具信心。

她寫道：「在我們這個和平、民主且充滿價值的共同體中，團結一致將讓我們全部都更加強大。因此，讓我們攜手努力保護共同家園的安全與繁榮。」

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也透過聲明向納夫羅茨基道賀，並呼籲兩國「以民主和法治為基礎，進行密切合作」。他說，若要確保歐洲擁有安全、自由與繁榮的未來，波蘭與德國是關鍵。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）除了恭喜納夫羅茨基當選，還承諾與其合作來強化北約，以面對俄羅斯帶來的威脅。

呂特表示，他期待與納夫羅茨基一同努力，以確保北約在波蘭協助下「變得比今日還要更加強大」。

澤倫斯基則在社群媒體發文表示：「我期待繼續與波蘭及納夫羅茨基總統進行成果豐碩的合作。我們藉由在（歐洲）大陸上彼此強化，讓歐洲更有實力面對全球競爭，也更接近達成真實且持久的和平。」

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波蘭的親歐盟政府一直是烏克蘭及澤倫斯基的主要支持者，但納夫羅茨基曾在選舉期間，針對波蘭境內的烏國難民發表民族主義言論。

俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面侵略後，波蘭接納了逾100萬名逃離戰火的烏國人。但近年來波蘭社會的反烏情緒升溫，這次總統選戰期間更是進一步加劇。（譯者：張正芊/核稿：施施）1140602