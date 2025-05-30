加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
政院通函各機關地方政府 禁軍公教持有大陸居住證
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/300
首頁 / 國際

俄羅斯對北約東擴有疑慮 川普特使稱合理

2025/5/30 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科30日綜合外電報導）美國總統川普的烏克蘭事務特使凱洛格表示，俄羅斯對於北大西洋公約組織（NATO）東擴有疑慮不無道理，美方也不希望看到烏克蘭加入這個由美國主導的軍事聯盟。

路透社日前報導，俄羅斯要求西方領袖書面承諾停止北約東擴，不納入烏克蘭及其他前蘇聯加盟共和國。當美國廣播公司新聞網（ABC News）問起此事，凱洛格（Keith Kellogg）回應：「這是合理的疑慮。」

凱洛格指出：「我們已經說過，對我們而言，讓烏克蘭加入北約不在討論範圍內，而且我們不是唯一這麼認為的國家，你知道，我大概可以舉出另外4個北約成員國。北約要納入新成員，必須32個成員國全數同意。」

根據凱洛格，「這是俄羅斯會提出的議題之一」。

凱洛格繼續說：「他們不只會談到烏克蘭，還會講到喬治亞及摩爾多瓦。」不過他也補充道，美國對北約擴張的立場最終是由川普（Donald Trump）做出決定。

google news透過 Google News追蹤中央社

他提到，和平談判進程包括嘗試將俄烏各自草擬的備忘錄整合成一份文件，並於2日在土耳其伊斯坦堡展開會談。

凱洛格指出：「當我們下週抵達伊斯坦堡，我們會坐下來好好談。」他還表示，來自德國、法國和英國的國家安全顧問將跟美國一起參與討論這份備忘錄。（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1140530

#北約
#川普
#俄羅斯
#烏克蘭
#北大西洋公約組織
#美國廣播公司新聞網
#凱洛格
川普
美管制EDA軟體供應中國 業界：已無法下載更新印度指美國斡旋停火非事實 邊境3地將反恐演習
凱洛格
美提議承認克里米亞歸俄國 烏克蘭面臨川普壓力美特使提議在烏克蘭分配維和負責區 澄清非瓜分
北約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
估俄2029能攻擊北約 德國下令迅速擴大作戰能力
21
更多編輯台推薦新聞：