估俄2029能攻擊北約 德國下令迅速擴大作戰能力
2025/5/26 11:46
（中央社柏林25日綜合外電報導）根據路透社今天看到的文件，德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）已下令德國軍隊在2029年前全面配備武器及其他物資。
根據布洛爾和北大西洋公約組織（NATO）其他高階軍事官員估計，在2029年前，俄羅斯可能已經重組足夠軍隊來攻擊北約領土。
布洛爾5月19日簽署這份名為「加強戰備優先指令」的最新文件，德國將利用3月放寬國家舉債限制後所獲資金，來實現這個目標。
柏林國防部沒有立即回應置評請求。
布洛爾在指令中列出最需要採購或研發的武器優先順序，這在某種程度上反映北約先前制定的優先事項。
其中，布洛爾列舉了加強德國疲弱的防空能力，特別是針對攔截無人機。
去年，消息人士告訴路透社，北約將要求柏林將其空防能力提高至少4倍，從愛國者（Patriot）等長程系統到短程系統。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
除了補充彈藥儲備外，布洛爾還要求德國提高所有類型彈藥的儲備目標。
這份文件中列出的其他優先事項，還包括迅速擴大德國電子戰能力及建立具有彈性的太空「攻防能力」系統。（譯者：林沂鋒/核稿：劉文瑜）1140526
- 估俄2029能攻擊北約 德國下令迅速擴大作戰能力2025/05/26 11:46
- 2025/05/23 07:27
- 2025/05/20 20:37
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
德部署駐立裝甲旅 梅爾茨：立陶宛安全即德國安全